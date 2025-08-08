Administrație
Intervenții de urgență în Apahida pentru îndepărtarea efectelor produse de fenomenele meteo extreme
Fenomenele meteo extreme din ultimele zile au provocat o serie de probleme în localitățile Sânnicoară și Pata din comuna Apahida, iar echipele din cadrul administrației locale au intervenit în regim de urgență pentru a restabili circulația și siguranța.Intervenții de urgență în Apahida pentru îndepărtarea efectelor produse de fenomenele meteo extreme|Foto: Primăria comunei Apahida - Facebook
În ultima perioadă, județul Cluj s-a aflat sub avertizări meteorologice de vreme rea și fenomene meteo extreme.
Intervenții rapide în Apahida pentru îndepărtarea efectelor produse de fenomenele meteo extreme
În Apahida, ploile torențiale și furtunile din ultimele zile au provocat numeroase probleme pe raza comunei, mai ales în localitățile Sânnicoară și Pata, zone afectate puternic de acumulările de apă pluvială și de vântul puternic.
Echipele administrației locale din Apahida au intervenit în regim nonstop, cu utilaje și forță de muncă, pentru degajarea drumurilor de aluviuni și copaci căzuți și pentru îndepărtarea stâlpilor rupți și a resturilor periculoase.
De asemenea, au fost realizate intervenții prompte pentru decolmatarea șanțurilor, podețelor și rigolelor înfundate, precum și pentru pomparea apei pluviale acumulate în curți, drumuri și zone joase.
„Toate aceste intervenții au fost făcute în regim de urgență pentru a restabili circulația și siguranța în cel mai scurt timp posibil”, a transmis Cristina Belce, primarul comunei Apahida.
După avertizările de ploi torențiale, grindină și vijelii, județul Cluj este vizat la final de săptămână de un Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat.
