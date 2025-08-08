Demersuri pentru eficientizarea transportului public din Apahida. Cristina Belce: „Este o componentă esențială pentru o comunitate modernă și bine conectată.”

Administrația locală din Apahida face demersuri pentru eficientizarea transportului public și creșterea conectivității. Actualmente, circa 15.000 de călători circulă zilnic între Apahida și Cluj-Napoca.

Cristina Belce, primar Apahida și Liviu Neag, director CTP fac demersuri pentru eficientizarea transportului în comun din Apahida | Foto: Facebook, Cristina Belce

Cristina Belce, primarul comunei Apahida, a transmis că administrația locală colaborează cu CTP Cluj pentru eficientizarea transportului în comun din Apahida.

Cristina Belce, primar Apahida: „Transportul public este o componentă esențială pentru o comunitate modernă și bine conectată”,

„Astăzi am primit vizita domnului ing. Liviu Neag, directorul general al CTP Cluj-Napoca. Vizita face parte din strategia noastră de a colabora strâns cu toți cei care contribuie la calitatea vieții în comună. Transportul public este o componentă esențială pentru o comunitate modernă și bine conectată”, a transmis Cristina Belce, primarul comunei Apahida, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cu se poate îmbunătății transportul public din Apahida

În urma discuției, cei doi au convenit să analizeze:

prelungirea traseelor,

suplimentarea numărului de curse,

adaptarea orarelor,

și - foarte important - măsuri concrete pentru creșterea siguranței în mijloacele de transport.

În prezent, între Apahida și Cluj-Napoca circulă zilnic:

aproximativ 60 de autobuze CTP,

cu peste 19 curse directe pe zi

și un flux estimat de 15.000 de călători zilnic.

„Îi mulțumesc domnului Neag pentru deschiderea și implicarea de care dă dovadă. Transportul în comun din Apahida trebuie să fie mai eficient, mai sigur și mai aproape de nevoile oamenilor”, a conchis Cristina Belce.

