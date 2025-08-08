Final de săptămână cu temperaturi deosebit de ridicate la Cluj: Cod galben de caniculă și disconfort termic

Clujul este vizat de o avertizare Cod galben de caniculă, care se va instala pe final de săptămână. Clujenii vor avea parte de o noapte tropicală și temperaturi deosebit de ridicate.

Final de săptămână cu temperaturi deosebit de ridicate la Cluj|Foto: Depositphotos.com

Vremea se încălzește treptat, iar meteorologii avertizează asupra unui nou val de caniculă.

Final de săptămână cu temperaturi deosebit de ridicate la Cluj

Duminică, 10 august, canicula se va intensifica în judeţele Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 şi 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală, avertizează meteorologii.

Totodată, meteorologii au emis Cod galben vizând temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, noapte tropicală, pentru mai multe judeţe din țară, inclusiv Cluj.

Sursa: ANM

Astfel, duminică, în Maramureş, vestul Transilvaniei, nordul şi estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei şi partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 şi 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: