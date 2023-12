Emil Boc: „Am avut 100.000 de euro și nici eu nu am putut să-mi cumpăr casă în Cluj”. Ce alternative vrea Primăria să creeze pentru cei care nu-și permit o locuință în oraș?

Prețurile care se „învârt” în piața imobiliară din Cluj-Napoca au ajuns la cote foarte ridicate, iar pentru foarte mulți oameni locuințele în oraș sunt inaccesibile. Primarul Emil Boc a explicat că se fac pași pentru a crea alternative.

Locuințele din Cluj-Napoca sunt cele mai inaccesibile din țară / Foto: Emil Boc - Facebook

Recent, un raport al BNR a arătat că apartamentele din Cluj sunt cele mai scumpe și inaccesibile din țară. Situația a ajuns în acest punct din cauza costurilor ridicate de construcție, care pun presiune pe prețurile locuințelor, potrivit sursei citate.

Conform raportului, prețul mediu pe metru pătrat este de 2.329 euro în Cluj, însă în realitate există situații în care metrul pătrat costă mult mai mult. În cazuri excepționale, acesta poate să ajungă chiar și la 3.000 de euro/mp.

Această problemă a fost abordată de către primarul Emil Boc în cadrul conferinței de presă care a avut la Primăria Cluj-Napoca, joi, în data de 28 decembrie 2023. Întrebat despre ce acțiuni ia municipalitatea în contextul în care, în special pentru tineri, locuințele sunt inaccesibile, primarul a explicat că rezolvarea se găsește în construirea unui nou cartier în Sopor, dar nu numai.

Edilul Clujului a precizat că prin acest cartier și prin proiectele de infrastructură cum sunt trenul metropolitan, centura și metroul se creează alternative. Astfel, chiar dacă oamenii vor locui în zona metropolitană, ei vor putea ajunge rapid în punctele lor de interes din oraș. Dar acestea sunt soluții ale viitorului.

Emil Boc: „Creăm alternative”

În situația actuală, Emil Boc a recunoscut că nici el nu a reușit să-și cumpere o casă de vacanță în Cluj-Napoca, având la dispoziție suma de 100 de mii de euro. Edilul a fost nevoit să-și cumpere o casă, puțin mai scumpă, în Câmpenești, la 20 km de Cluj-Napoca:

„Tocmai asta facem când creăm un cartier de dimensiunea Mănășturului în Sopor. Sopor are 236 de hectare, mai mare decât Mănășturul. Exact asta facem: să creăm alternative, să creăm posibilități. Doi: facem trenul metropolitan pentru mobilitate în zona metropolitană. Trei: facem metrou ca să poți merge pe toată aria asta metropolitană. Patru: facem centură metropolitană care leagă toate colțurile orașului. Cinci: economia de piață în democrație nu este sub controlul primarului. Jocul dintre cerere și ofertă este al pieței. Am ales economie de piață - economia de piață este cea care se autoreglează pe baza raportului cerere și ofertă. Șase: da, și eu am vrut să-mi cumpăr casă în Cluj. Am avut 100 de mii de euro și nu am putut să-mi cumpăr casă în Cluj. A trebuit să-mi cumpăr cu 106 mii de euro o casă de vacanță doar în Câmpenești. Atât am putut să fac. Asta este, m-am adaptat la ceea ce am putut eu, să găsesc o soluție. Am căutat și în Cluj și în zona metropolitană, nici eu n-am putut să-mi găsesc să îmi cumpăr. Atât am găsit și m-am adaptat la ce există pe piață și la condițiile pe care le avem”, a explicat Emil Boc.

Viceprimar: „Clujul este un oraș atractiv”

În cadrul conferinței de presă, viceprimarul Dan Tarcea a punctat că orașul este, totuși, unul atractiv având în vedere căți oameni se mută aici pentru a-și întemeia familii. În ultimii 10 ani, Clujul a „dobândit” circa 10.000 de copii în plus, potrivit datelor prezentate de autoritățile locale:

„Rezultatul îl aveți din datele statistice pe care le oferă Clujul. Faptul că sunt 10.000 de copii între vârstele de 5-6 ani - 18 ani, asta înseamnă că Clujul este un oraș atractiv. Atâta timp cât Banca Mondială spune că 15% din cei care ar dori să-și schimbe locația de domiciliu din România ar alege municipiul Cluj-Napoca (cred că următorul municipiu din clasament este cu 9%) asta spune foarte clar direcția spre care merge acest oraș. Cred că este direcția corectă în ceea ce privește calitatea vieții. Un element privind calitatea vieții este inclusiv modul de locuire, dar sunt mai mult analize care trebuie să fie luate în calcul și nu trebuie scoase din context anumite lucruri. Cel mai bun răspunsul în găsiți la majoritatea clujenilor. Vedeți că vin oameni să se stabilească la Cluj, orașul crește, zona metropolitană crește”, a explicat viceprimarul Dan Tarcea.

În ciuda prețurilor ridicate din piața imbiliară și cele legate de costul de viață, un raport al Comisiei Europene arată că Cluj-Napoca se află între primele 10 orașe europene în materie de calitate a vieții. Iar din 83 orașe cuprinse în raport, calitatea vieții în municipiul transilvănean a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri față de acum 5 ani.

Articol scris de Carmen Lucuț.

