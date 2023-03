Emil Boc: Jumătate din flota de transport în comun din Cluj-Napoca este electrică

Primarul Emil Boc susține că jumătate din flota de transport în comun din Cluj-Napoca este electrică. Într-un scenariu fericit, până în 2028 toată flota va fi verde.

Jumătate de flotă de transport, verde în Cluj-Napoca / Foto: Emil Boc - Twitter

Primarul Emil Boc a scris pe Twitter că jumătate din flota de transport public din Cluj-Napoca este verde:

„Transport public electric în Cluj-Napoca. Jumătate din flota de transport în comun din orașul nostru este verde, electrică”, a scris primarul Emil Boc pe Twitter.

Edilul a mai precizat de mai multe ori că până cel mult în anul 2028 întreaga flotă de transport public va fi nepoluantă.

Din acest punct de vedere, știm că în următoarele 12 luni, 18 autobuze electrice articulate SOLARIS Urbino, cu o lungime de 18 m și capacitate de 131 persoane vor ajunge la Cluj-Napoca. Noile autobuze electrice, cu o capacitate mai mare decât cele existente deja la nivelul municipiului, vor deservi ruta Cluj-Napoca - Florești și rutele din municipiu, în funcție de gradul de necesități.

Cluj-Napoca pare că se află în prezent pe drumul cel bun, având în vedere că municipiul a fost selectat de către Comisia Europeană ca oraș-pilot în cadrul programului Net Zero Cities, pentru aplicarea de noi strategii privind neutralitatea climatică și primește o finanțare europeană de 1,5 milioane euro în acest scop.

Orașele pilot selectate vor putea experimenta noi modalități de decarbonizare rapidă pe parcursul unui program de 2 ani: adoptarea de abordări sistemice, incluzive și cu mai multe pârghii pentru transformarea comunităților urbane.

Programul Net Zero Cities se desfășoară sub egida Misiunii Europene „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030” pentru care Clujul a fost selectat în 2022. În urma competiției din acest an, Cluj-Napoca devine oraș pilot la nivel european în implementarea de strategii inovative pentru tranziția verde.

