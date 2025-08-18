Vreme capricioasă cu temperaturi în scădere, ploi și furtuni. Prognoza meteo pentru Cluj.

Răcire accentuată a vremii la început de săptămână, ploi și furtuni. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 18 august|Foto: monitorulcj.ro

Luni, 18 august, vremea se va rãci în cea mai mare parte a ţãrii, cu excepția zonei de sud-est, unde vremea se va menține cãlduroasã.

Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei vor fi perioade cu înnorãri accentuate, averse şi descãrcãri electrice în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi Munteniei şi izolat în restul teritoriului.

Aversele vor avea şi caracter torenţial, iar cantitãţile de apã vor fi local de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri locale și temporare.

Temperaturile maxime se vor încadra între 23 - 33 de grade Celsius, iar cele minime între 8 - 18 grade Celsius.

În Cluj, vremea se va menține închisă, cu cer noros și episoade de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului.

Maxima termică va ajunge la 24 de grade Celsius, iar minima va indica 14 grade Celsius.

Vremea va rămâne închisă și marți, cu înnorări persistente, iar de la jumătatea săptămânii temperaturile vor crește treptat, iar norii se vor rispip, astfel că maxima termică va ajunge la 28 – 31 de grade Celsius.

