Cluj, selectat de Comisia Europeană pentru aplicarea de strategii noi privind neutralitatea climatică. Boc: „O viziune ca-n Amsterdam, Barcelona, Madrid, Roma”

Cluj-Napoca a fost selectat de către Comisia Europeană ca oraș pilot în cadrul programului Net Zero Cities, pentru aplicarea de noi strategii privind neutralitatea climatică. Orașul primește o finanțare europeană de 1,5 milioane euro.

Cluj-Napoca a fost selectat de către Comisia Europeană ca oraș pilot în cadrul programului Net Zero Cities / Foto: Emil Boc - Facebook

Comisia Europeană a anunțat cele 53 de orașe pilot selectate pentru a implementa acțiuni inovatoare pentru accelerarea neutralității climatice până în 2030, iar între acestea se numără și Cluj-Napoca.

În această competiție au fost înscrise 103 aplicații - 159 de orașe din 33 de țări - iar orașele pilot selectate vor putea experimenta noi modalități de decarbonizare rapidă pe parcursul unui program de 2 ani: adoptarea de abordări sistemice, incluzive și cu mai multe pârghii pentru transformarea comunităților urbane.

„Cu ajutorul finanțării câștigate, de 1,5 milioane euro de la Comisia Europeană, strategiile implementate în orașul nostru vor servi apoi drept modele de bune practici pentru celelalte orașe din Europa care urmăresc să atingă neutralitate climatică. Practic, Cluj-Napoca va implementa o viziune comună cu unele dintre cele mai importante orașe europene precum Amsterdam, Barcelona, Madrid, Roma, Milano sau Budapesta. Așadar, orașul nostru se remarcă din nou la nivel european cu viziunea de oraș verde, digital și rezilient. Investițiile realizate până acum și direcția clară pe care s-a încadrat în ultimii ani municipiul nostru rezultă acum în recunoaștere internațională și oportunități de dezvoltare și colaborare alături de cele mai importante orașe europene”, a transmis Emil Boc.

Programul NET ZERO CITIES / Foto: Facebook - Emil Boc

Decizia a fost salutată de secretarul de stat din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ovidiu Cîmpean, fost director de dezvoltare al Primăriei Cluj-Napoca.

100 de orașe inteligente și neutre climatic, până în 2030

Programul NET ZERO CITIES se desfășoară sub egida Misiunii Europene „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030” pentru care Clujul a fost selectat în 2022. În urma competiției din acest an, Cluj-Napoca devine oraș pilot la nivel european în implementarea de strategii inovative pentru tranziția verde.

Edilul a mai evidențiat că prin guvernanță participativă și politici publice, alături de ecosistemul local, municipiul nostru se încadrează de acum pe o nouă traiectorie în ceea ce privește grija față de schimbările climatice.

„Acest program al Comisiei Europene reprezintă începutul unei călătorii mai lungi către neutralitatea climatică, una care va transforma orașele și le va reuni în jurul unei viziuni comune pentru o tranziție climatică justă.

Primăria Cluj-Napoca, sub egida Clujul Verde, susține obiectivul de a crește calitatea vieții în oraș prin modernizarea, extinderea și amenajarea de noi spații verzi. Infrastructura pentru pietoni, transportul public ecologic și crearea de culoare de mobilitate alternativă sau coridoare verzi-albastre reprezintă de asemenea priorități pentru municipalitate, viziunea pe termen lung pentru Cluj-Napoca fiind de oraș Verde.Digital.Rezilient”, a declarat Emil Boc.

