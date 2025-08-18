Casă distrusă de flăcări în Mărișel. Intervenție pentru evitarea extinderii incendiului.

O locuință din localitatea Mărișel a fost distrusă de un incendiu devastator izbucnit în noaptea de duminică spre luni. În urma intervenției pompierilor, extinderea incendiului la locuințele învecinate a fost limitată.

Casă distrusă de flăcări în Mărișel|Foto: ISU Cluj

Pompierii din Gilău au intervenit în cursul nopții trecute pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casă de locuit situată în localitatea Mărișel.

Alerta a venit în jurul orei 00:30, iar la fața locului au ajuns trei autospeciale pentru stingerea incendiilor, unde au găsit locuința, construită pe structură din lemn, cuprinsă în totalitate de flăcări, cu pericol de extindere la casa învecinată.

Nu au fost persoane care să solicite consult medical, iar intervenția pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor mai departe de limitele în care au fost găsite.

„Au fost distruse casa de locuit în totalitate, cu o suprafață de 65 mp, cât și un foișor din lemn din curtea acesteia.

Locuință distrusă de flăcări în Mărișel|Foto: ISU Cluj

Totodată, pe timpul operațiunilor de intervenție pompierii au evacuat din locuință două butelii cu gaze, folosite pentru alimentarea mașinii de gătit”, informează ISU Cluj.

În urma cercetărilor preliminare a rezultat faptul că incendiul a pornit de la o defecțiune a instalației electrice a imobilului.

