Vinerea Verde pare să funcționeze în Florești. Autobuzele, cu 10% mai pline. Primar: „Și mai puține mașini în trafic”

Programul „Vinerea Verde”, prin care călătorii pot merge gratuit cu autobuzul o zi întreagă, pare să aibă efecte în Florești. Primarul comunei susține că vinerea trecută autobuzele au fost cu 10% mai pline decât de obicei.

Intrare în Florești / Foto: Facebook - Compania de Transport Public Cluj-Napoca

Campania „Vinerea Verde” a avut start-ul în localitatea Florești în data de 3 martie. La numai două săptămâni distanță, primarul comunei, Bogdan Pivariu, susține că se văd deja efecte.

Edilul a spus că vineri, 10 martie, autobuzele care au circulat în Florești au fost cu 10% mai pline de călători decât în mod normal. Acest lucru înseamnă și o „scădere semnificativă a mașinilor în trafic”:

„Vă pot spune că vinerea această am avut o încărcare în plus de 10% a autobuzelor, ceea ce înseamnă o scădere semnificativă a mașinilor în trafic. Înainte cu o vineri a fost puțin mai mult. Este un proiect pe care ni l-am dorit cu toții. O bună parte din timp infrastructura nu ne-a permis să implementăm Vinerea Verde tocmai pentru a nu rata efectul acestui proiect. Însă, odată cu finalizarea lucrării de pe strada Eroilor, finalizarea străzii de lângă Metro și Amethyst sau a lucrărilor de pe o bucată din sectorul Cetății, unde se făcea mult trafic, ori terminarea mai multor șantiere, am putut lua decizia de a implementa acest proiect.

Se simte, eu cred că ne îndreptăm cu pași repezi spre un transport public civilizat, mai ales că avem multe proiecte. Avem proiecte de infrastructură care vor reduce timpii din trafic aferenți mijloacelor de transport în comun, cum suntem, de exemplu, în parteneriat cu municipiul Cluj-Napoca pentru achiziția de autobuze electrice”, a spus primarul Bogdan Pivariu la o emisiune radio.

Vinerea Verde, o parte mică din „puzzle-ul” pentru degajarea traficului

Despre campania „Vinerea Verde”, primarul Bogdan Pivariu spune că este doar o mică parte din „puzzle-ul pentru rezolvarea problemei traficului” din Florești. Alte roluri importante le joacă proiectele mari de infrastructură care vizează Floreștiul, crearea de noi locuri de muncă în comună, dar și realizarea de creșe, grădinițe și școli la care floreștenii să-și înscrie copiii:

„Deja s-a întâmplat o sporire a frecvenței pe anumite rute. Acest proiect, Vinerea Verde, e doar o mică parte din puzzle-ul pentru rezolvarea problemei traficului. Această problemă, mai ales în orele dimineții, se diminuează treptat cu fiecare măsură pe care o luăm doar că este nevoie de implementarea acelor proiecte mari de infrastructură, cum ar fi centura metropolitană (foarte importantă pentru noi floreștenii). Sunt deschise multe șantiere în tot Floreștiul. Acest lucru sporește disconfortul cetățenilor, doar că disconfortul este pentru binele ulterior.

De asemenea, avem două clădiri în construcție care vor deservi populația floreșteană ca grădiniță și creșă. Suntem în linie dreaptă și cu proiectul pentru o nouă școală. Am discutat la toate ministerele de resort pentru a accesa fondurile necesare pentru ridicarea unei școli, conform standardelor actuale. Avem în plan o dezvoltare urbanistică cu parcuri logistică, zone de interes care să creeze noi locuri de muncă - preponderent în partea vestică a localității Florești ca să fie în celălalt capăt, nu unde este presiunea traficului dimineața. Ne concentrăm pe oferirea de servicii în Florești, cât mai multe, cât mai diverse, cât mai aproape de casa fiecăruia dintre noi”, a mai spus edilul.

18 autobuze electrice pentru legătura dintre Cluj și Florești

18 autobuze electrice articulate SOLARIS Urbino, cu o lungime de 18 m și capacitate de 131 persoane vor ajunge la Cluj-Napoca în următoarele 12 luni.

Noile autobuze electrice, cu o capacitate mai mare decât cele existente deja la nivelul municipiului, vor deservi ruta Cluj-Napoca - Florești și rutele din municipiu, în funcție de gradul de necesități.

Primarul din Florești a evidențiat importanța acestui proiect, care va ajuta și el la decongestionarea traficului.

„Suntem parteneri cu municipiul Cluj-Napoca, ei sunt lideri de proiect. Aici avem o stație electrică pentru autobuze, tocmai pentru a putea folosi și Floreștiul acele autobuze și pentru a putea să se încarce inclusiv aici. De îndată ce va fi finalizată licitația se va trece la achiziția acestor autobuze. Sperăm în cel mai scurt timp să le vedem în zona metropolitană. Încet, flota devine mai modernă”, a mai spus Pivariu.

Achiziția autobuzelor respective s-a făcut prin PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, iar valoarea contractului este de peste 16 milioane de euro.

