„U” sau Untold Arena și mall în stadion. Cum vrea Consiliul Județean să scoată bani din Cluj Arena

Cluj Arena nu e profitabilă pentru județ, nu scoate (prea) mulți bani din competițiile sportive, sens în care Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, vorbește despre unele schimbări care ar aduce venituri la buget.

Sursă foto Facebook Cluj Arena

Schimbarea denumirii arenei sau mall-uri în preajma sau în stadion sunt doar o parte din opțiunile avute în vedere de Alin Tișe, președintele CJ Cluj, pentru a aduce mai mulți bani la buget. Tișe vorbește inclusiv de administrarea de către o firmă privată a stadionului Cluj Arena.

Într-un interviu prosport.ro din decembrie, Tișe spunea că „poate trebuia să administreze arena un privat sau U Cluj sau un sponsor de-al lor. Dacă mâine aș ști că s-ar aduce mult mai mulți bani la județ și nu am mai cheltui bani de la buget aș face mâine o astfel de formulă”.

Acum, președintele CJ vorbește despre mall-uri în incinta stadionului sau pe lângă și chiar despre redenumirea Cluj Arena.

„Am discutat cu subalterii noștri, dacă ne uităm și acum, o mare parte din serviciile pe care le oferim acolo sunt externalizate. Adică starea gazonului nu depinde de portar și nici de soft-istul care introduce informații pe calculator. Ideal ar fi ca acea firmă care administrează echipa de fotbal să administreze și stadionul. Atunci nu ar mai exista discuții între cei care joacă și cei care pregătesc terenul pentru joc. Să-și aducă terenul la un standard pe care îl cere competiția. Echipa care joacă, tot ea prin diferite forme, să administreze arena, n-aș avea nimic împotrivă. Pe mine mă interesează să fie performantă administrarea arenei. De cele mai multe ori cei care joacă ar trebui să aibă posibilitatea să o și administreze. Acum, cei care joacă și au o problemă cu gazonul, în mod evident, reproșează firmei care nu-și face treaba. Oamenii trebuie să știe că nu Consiliul Județean face asta, adică nu angajații Consiliului Județean nu sunt specialiști ei în toate. Există părți făcute în sistem public (bilete, paznici, curățenie), există cealaltă parte unde am externalizat aceste servicii”, a comentat, miercuri, Alin Tișe, la un post local de radio.

U sau Untold Arena?

„M-au întrebat oamenii legat de nume. Există în lumea aceasta diferite modalități de a denumi un stadion și de a funcționa prin diverse modalități. Nu trebuie să inventăm nimic. Există situații în care stadionul se cheamă într-un fel sau în două feluri sau în câte feluri dorim. Eu nu am de ce să mă opun dacă o comunitate dorește să se cheme stadionul «nu știu cum» eu nu am o problemă de aici. Nu e stadionul meu. Problema este să administrezi coerent și corect o arenă și să îi dai comunității ceea ce merită, acea arenă aparține comunității pentru toate activitățile sportive. Că cei de la U Cluj vor să numească arena într-un fel, n-am o problemă, iar cei de la atletism să îi spună altfel, n-am o problemă. De ce trebuie să complicăm un lucru care în timp se va demonstra că e banal? Dacă mâine suporterii și clubul vor să îi spună stadionului cum dorește să îi spună, nu am o problemă să-i spună așa. Dacă cei de la Untold vor să îi spună stadionului Untold timp de 3 zile, să-i spună Untold, dar să plătească bani pentru asta. Nu sunt proprietăți să le duci acasă, ele aparțin tuturor. Fiecare trebuie să se regăsească cumva acolo. Trebuie văzut pragmatic, fără patimă”, a mai spus Tișe.

Mall-uri la stadion

„Valorificăm la maxim ce se poate valorifica dintr-o arenă care, în mod evident, n-a fost construită pentru a aduce bani publici. Atunci l-am fi gândit diferit, cu mall-uri în jur, loc de tribune, sub tribune magazine, cum este un proiect amplu la care unii se gândesc cum am putea să-l implementăm. Se poate gândi în forme diverse. Esențial, ca echipa să nu-și piardă identitatea. Există o discuție de a valorifica spațiile pe care acum nu le valorificăm care sunt sub tribuna zero e pământ, nu e de jur împrejur cu spații comerciale, înspre parc avem iarăși zona de terasament unde se poate amenaja, în toate zonele unde s-ar putea folosi spațiul neutilizat pentru a se face diferite activități comerciale (...) să utilizăm acele spații dintre cele două tribune în folosul și îmbunătățirea arenei fără să afectăm gazonul”, a mai spus președintele CJ Cluj.

„Cine folosește stadionul, să plătească”

Președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, insistă să spună că Universitatea Cluj nu are bani să plătească pentru a beneficia de condiții decente pe stadion.

„Eu sunt foarte nemulțumit legat de jocurile de pe stadion și ce se întâmplă acum în fotbal, sper să nu ne trezim că avem gazon impecabil și o echipă care văd că e sancționată în permanent de arbitri și cu riscul de a o duce în Liga 2.

Atunci nu știu despre ce vom mai vorbi. Gazonul, în mod real nu a fost la nivelul așteptărilor, dar asta nu înseamnă trebuie să fie echipa sancționată în diferite forme. Undeva prin martie trebuie să avem contractorul și să intrăm în pauză competițională, să putem intra să realizăm schimbarea gazonului. Mergem în graficul stabilit. Vom avea și alte lucrări care sunt în completarea schimbării gazonului, de la copertină, acoperiș scaune. Pe stadion am schimbat mii de scaune în ultimii ani. Sunt bani publici.

După ce vom face sistemul de încălzire și de drenaj vom decide cu cei care folosesc stadionul în ce măsură, trei zile înainte de meciuri, decidem să meargă sistemul de încălzire permanent și de unde se achită acei bani eu nu am o problemă. Acel sistem va topi zăpada, va crea un sistem potrivit pentru iarbă, nu se va face acel, noroi. Încercăm să reparăm ce avem în interior, cât și în exterior (...) Vă amintiți cât am fost de înjurat când am construit Cluj Arena că de ce nu fac spital? Sau că vom face mall acolo. Suporterii nu credeau că se va face stadion.

Chiar dacă gazonul nu a fost impecabil și mi-am asumat responsabilitatea, cei care contestă ar trebui să se uite la costurile de întreținere a stadionului. Pe mine nu m-ar afecta să bag în priză un sistem și să nu ma intereseze cât consumă. Cine suportă cheltuielile? Aș putea să spun să plătească cine îl folosește”, a Încheiat Tișe.

