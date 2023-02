Noroiul de pe Cluj Arena și exodul Universității la Mediaș. De ce nu are echipa condiții pe stadion? Tișe: „U nu își permite să plătească cheltuielile”

Universitatea Cluj își dispută meciurile din Liga 1 la Mediaș din cauza faptul că gazonul de pe Cluj Arena s-a transformat într-o mare mocirlă la ultimul meci jucat împotriva Rapidului. Ulterior, suporterii i-au transmis președintelului Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, că „își joacă ultima carte”.

Noroi pe Cluj Arena. Sursă foto Facebook Șepcile Roșii

Săptămâna trecută, Peluza „Șepcile roșii” a transmis că este nemulțumită de starea jalnică a gazonului și a cerut remedierea urgentă a problemei.

Acum, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, susține că echipa nu are bani să plătească pentru a beneficia de condiții decente pe stadion.

„Chiar vreți să deschidem subiectul cu plata facturilor? Esența este următoarea. Dacă încălzim gazonul cu 3-4 zile înainte și le punem factura la cei de la Universitatea Cluj o să se înghită banii primiți de la primărie în câteva luni. După ce vom implementa sistemul și vom repara tot și va fi funcțional o să vă dau toate costurile pe care le are Universitatea cu tot ajutorul nostru pe chirii și o să vă dau să vedeți comparativ și cu alte echipe câți bani plătesc cei de la Craiova. Vedeți cât plătește echipa Craiovei să joace pe stadionul din Croaiova, cât plătește Becali când joacă pe Național Arena. La Mediaș încălzirea cu trei zile înainte de meci ajunge la 10.000 de euro. Și mai puneți, dacă adaugăm tarifele de la Craiova, încă vreo 10.000 de euro închirierea gazonului, cu curentul de la sălile unde te schimbi, tot ce înseamnă tribune, adunați-le pe toate și vedeți dacă U Cluj ajunge la 20.000 de euro pe lună, își permite să plătească sumele acestea? Ne bucurăm, banii aceștia merg în buzunarul județului, noi ne-am bucura, dar acești bani trebuie plătiți, nu poți rămâne restant prin simplul fapt că le plătește comunitatea. Eu am încercat permanent, prin tarifele pe care le-am practicat acolo, să ajutăm echipa. Doar să ne asigurăm că echipa poate duce o asemenea cheltuială pentru că, apoi, s-ar întâmpla reproșuri de genul «cum adică stadionul care e al comunității să plătim atâția bani, de ce nu acoperă comunitatea aceste costuri». Nouă ne este foarte simplu să aplicăm tarife și să punem în funcțiune o instalație. Noi am încercat să ajutăm echipa pentru că nu are bugetul pe care și-l dorește și nu întotdeauna lucrurile sunt roz. Dar dacă se dorește o astfel de relație nemțească în care plătești la metru pătrat, plătești la kilowat, plătești la oră, la tot, exact cum se întâmplă oriunde în lumea asta, noi nu avem o problemă și vă asigură că va fi totul perfect”, a spus Tișe, marți, la un post de radio.

Consiliul județean Cluj promitea în 2019 o serie de investiții la stadionul Cluj Arena, printre care și un gazon hibrid. O astfel de declarație a fost transmisă și la începutul acestui an.

„Ieri s-au depus două oferte pentru schimbarea gazonului. Termenul limită a fost ieri la ora 15.00. Vom alege oferta cea mai bună și când timpul va permite vom intra cu lucrări. Sper să nu se conteste între ei”, a adăugat președintele CJ Cluj.

