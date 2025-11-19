Trafic reluat pe DN1C. Cum s-a produs accidentul din Jucu de Mijloc?

Poliția a anunțat reluarea traficului rutier în condiții de normaliate în urma accidentului rutier grav produs în Jucu de Mijloc.

IPJ Cluj a anunțat că traficul rutier a fost reluat la ora 12:15, în urma unui grav accident rutier produs pe DN1C.

Două femei au ajuns la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Conform Poliției, accidentul rutier din localitatea Jucu de Mijloc, la intersecția DN1C - DJ109D, cu implicarea a două autovehicule, a fost înregistrat în jurul orei 10.30.

IPJ Cluj arată că un șofer din Cluj a pătruns pe culoarea roșie a semaforului, intrând în coliziune cu aun alt autoturism.

„Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, un bărbat de 31 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, aflat la volanul unui autoturism ce se deplasa pe DN1C spre municipiul Gherla, ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din județul Iași, care ar fi efectuat virajul la stânga dinspre DJ109D către municipiul Cluj-Napoca”, potrivit IPJ Cluj.

În urma evenimentului rutier, o femeie de 73 de ani și o femeie de 53 de ani, ambele pasagere, au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la o unitate spitalicească.

Testările efectuate cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative.

În continuare se efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.

