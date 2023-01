Jucătorii Rapidului, despre Cluj Arena. „Un teren jalnic. Aveam noroi până la genunchi”

Universitatea Cluj și Rapid au remizat, scor 0-0, în deschiderea etapei a 23-a din Liga 1.

Jucătorii Rapidului, nemulțumiți de starea gazonului. Sursă foto monitorulcj.ro

Ștefan Pănoiu (20 de ani) este de părere că rezultatul este unul echitabil, având în vedere condițiile de joc.

„Au avut și ei câteva situații. Noi am avut 2-3 ocazii în repriza a doua, pe un teren jalnic. E corect rezultatul de egalitate. În prima repriză a dat Ianis Stoica un șut care se ducea pe lângă și s-a oprit pe traiectoria porții. Ne facem treaba și încercăm să scoatem mai mult. Nu a fost vorba de un respect al adversarului. Nu puteam să facem un joc de pase. Ei sunt obișnuiți cu acest teren. Este un punct câștigat”, a spus Ștefan Pănoiu, după meciul cu „U” Cluj.

Marko Dugandzic (28 de ani) a fost în asentimentul lui Pănoiu, care s-a declarat nemulțumit de suprafața de joc.

„Cred că 0-0 a fost rezultatul așteptat de toată lumea. Nu îmi vine să cred că în prima ligă sunt astfel de terenuri. Astea sunt conditiile. E bun un punct, nu am pierdut. Avem două meciuri acasa. Am fost izolat, asa a fost meciul ăsta. A fost ca mult noroi, aveam până la genunchi. Nu a fost unul dintre meciurile în care ataci mereu, trebuie să te aperi. Sunt meciuri de luptă. Mergem mai departe, am luat un punct. Putem fi satisfăcuți. Suntem mai aproape de play-off. Nu am luat gol, nu am fost învinși”, a concluzionat Marko Dugandzic.

Adrian Mutu: „Noroi incredibil”

La flash-interviu, Mutu, antrenorul Rapidului, a scos în evidență starea proastă a terenului și s-a declarat nemulțumit de faptul că echipa sa a plecat doar cu un punct de la Cluj. În schimb, „Briliantul” a numit și cel mai mare câștig al giuleștenilor după lupta de pe Cluj Arena.

„A fost un teren greu, noi mergem la victorie mereu. Și astăzi, în ciuda condițiilor, am avut ocaziile mai clare, iar rezultatul mă nemulțumește oarecum. Am încercat să ne adaptăm pe un noroi incredibil, nu mai vorbi de tactică. A fost un meci de luptă, care pe care, orice greșeală putea costa. Cel mai important lucru e că toți băieții au terminat meciul sănătoși. Am avut ocazie în minutul 8, prin Dugandzic. Dacă terenul era mai bun, probabil ar fi marcat. Pe un teren de genul ăsta, dacă iei un gol, e aproape imposibil să egalezi. A fost o strategie în funcție de condiții. Săptămâna asta ne ajunge un jucător, eu cred că avem un lot omogen și suntem o nucă tare”, a spus Adrian Mutu.

În urma remizei din etapa a 23-a a Ligii 1, Rapid se află pe locul trei, cu 42 de puncte, în timp ce ”U” Cluj” se află pe locul 13, cu 23 de puncte.

