Tenis internațional. Carlos Alcaraz este indisponibil pentru Cupa Davis!

Liderul mondial Carlos Alcaraz, accidentat la piciorul drept, a declarat forfait, marți, pentru faza finală a competiției masculine de tenis pe echipe Cupa Davis de la Bologna, cu două zile înaintea sfertului de finală pe care Spania îl va disputa cu Cehia, informează AFP.

Carlos Alcaraz

„Sunt cu adevărat trist să anunț că nu voi putea juca”, a scris pe contul de X principalul cap de afiș al turneului Final 8 al competiției, explicând că suferă de un edem la piciorul drept după finala Turneului Campionilor, pierdută în fața italianului Jannik Sinner.

Conform unui comunicat al Federației spaniole de tenis (RFET), liderul mondial se alăturase luni coechipierilor săi la Bologna, unde a efectuat examene medicale care au relevat „o suprasolicitare musculară importantă cu un edem localizat în ischiogambierii de la piciorul drept”.

Alcaraz, al cărui sezon s-a încheiat cu un bilanț de opt titluri, dintre care două de Mare Șlem, „va reveni marți în Spania”, a precizat RFET.

Forfait-ul său este o lovitură dură pentru organizatorii Cupei Davis, deja privați de cei mai buni jucători italieni, Jannik Sinner (2 ATP) și Lorenzo Musetti (8 ATP) pentru această primă ediție a fazei finale pe teritoriul Italiei, după mai mulți ani în care s-a disputat la Malaga.

Jucătorul cel mai bine clasat - singurul din top 10 - la Bologna va fi germanul Alexander Zverev, numărul trei mondial.

În absența lui Alcaraz, echipa Spaniei va fi condusă de Jaume Munar (36 ATP). Căpitanul David Ferrer i-a mai selecționat pe Pablo Carreno Busta (89 ATP) și Pedro Martinez (95 ATP), precum și pe specialistul de dublu Marcel Granollers.

Cehia va conta, la rândul ei, la simplu pe Jiri Lehecka (17 ATP), Jakub Mensik (19 ATP) și Tomas Machac (32 ATP) (Agerpres)

