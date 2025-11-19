Polițiștii locali, dotați cu camere bodycam pentru înregistrări audio-video. Proiectul, adoptat de Senat.

Polițiștii locali vor fi autorizați să efectueze înregistrări audio-video, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, prin dispozitive de tip bodycam. Senatul a dat undă verde proiectului.

Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care se autorizează Poliția locală să efectueze înregistrări audio-video, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, prin dispozitive de tip bodycam.

Proiectul a fost votat cu 112 voturi „pentru”, două „împotrivă” și patru abțineri, potrivit Agerpres.ro

Astfel, polițiștii locali vor putea înregistra fără consimțământul persoanelor vizate acțiunile de legitimare și stabilire a identității persoanelor care încalcă dispozițiile legale sau sunt indicii că au comis o faptă ilegală, acțiunile de conducere la sediul Poliției locale a celor care periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică și a persoanelor suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii.

De asemenea, polițiștii locali vor putea înregistra și acțiunile de descurajare a persoanelor care tulbură ordinea și liniștea publică, de control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia, când situația impune uz de armă în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Înregistrările cu Body Worn Camera vor putea fi făcute de polițiștii locali și pe durata constatării unor contravenții în domeniile:

*nerespectării legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi,

*nerespectării normelor legale privind conviețuirea socială,

*încălcării normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, cu dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, încălcării normelor legale privind masa maximă admisă a autovehiculelor și accesul pe anumite sectoare de drum, încălcării normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede, trotinete electrice și vehicule cu tracțiune animală.

Liber la înregistrări audio-video pentru polițiștii locali

Polițiștii locali vor putea face înregistrări și în cazul aplicării sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, la încălcarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții, în domeniul protecției mediului, pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

„În măsura în care circumstanțele permit, polițiștii locali au obligația să informeze persoanele vizate că acestea sunt înregistrate prin intermediul înregistrărilor audio-video portabile de tip Body Worn Camera. Structurile de Poliție locală sunt obligate să comunice publicului dotarea polițiștilor locali cu înregistratoare audio-video portabile prin afișarea unor semne vizibile pe uniformele sau echipamentele acestora și prin publicarea informațiilor relevante”, mai prevede proiectul.

Înregistrări stocate 6 luni

Datele cu caracter personal obținute se prelucrează exclusiv în scopurile apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, apărării proprietății private și publice și prevenirii și descoperirii infracțiunilor. Structurile Poliției locale vor păstra înregistrările realizate pe o perioadă de șase luni de la data obținerii acestora, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

La împlinirea acestui termen, înregistrările se distrug prin proceduri ireversibile.

Fiecare structură de Poliție locală evaluează trimestrial respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, iar polițiștii locali desemnați sunt instruiți cu privire la regulile de protecție a datelor cel puțin o dată pe an.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va realiza, din oficiu, un control al operațiunilor de prelucrare a datelor colectate. Rezultatul controlului va fi prezentat Senatului prin raportul anual de activitate.

Încălcarea prevederilor atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, după caz.

Senatul este primul for legislativ sesizat cu acest proiect, iar Camera Deputaților este decizională.

Foto: Depositphotos.com

