Trafic blocat pe DN1C în urma unui accident rutier în Jucu de Mijloc. Două femei au ajuns la spital.

Traficul rutier a fost blocat temporar pe DN1C, pe sensul de mers Gherla – Cluj-Napoca, în urma unui grav accident rutier produs în localitatea Jucu de Mijloc. Două femei au avut nevoie de asistență medicală.

Accident rutier grav în Jucu de Mijloc: două femei au ajuns la spital, iar traficul a fost blocat temporar|Foto: ISU Cluj

UPDATE 12.17: Potrivit IPJ Cluj, traficul rutier în zonă a fost reluat.

Pompierii din Jucu au intervenit, miercuri, la un accident rutier petrecut pe raza localității Jucu de Mijloc.

„În accident au fost implicate două autoturisme, însă nu au existat victime încarcerate”, transmite ISU Cluj.

Astfel, două persoane au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD, respectiv Serviciul de Ambulanță Cluj. Ulterior, cele două femei, de aproximativ 50, respectiv 70 de ani, au fost transportate la spital.

Potrivit Poliției, traficul rutier este blocat temporar.

„Trafic blocat pe DN 1C, sensul de mers dinspre municipiul Gherla spre municipiul Cluj-Napoca, în localitatea Jucu de Mijloc, în urma producerii unui accident rutier în care sunt implicate două autovehicule”, informează, miercuri, IPJ Cluj.

