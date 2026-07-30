Între viață și moarte, la minut, culisele singurei secții de chirurgie vasculară din Cluj! Dr. Lucian Juncu: „Tot ce înseamnă politraumă vasculară ajunge la noi!”

În spatele ușilor unei secții cu doar cinci medici specialiști și câțiva rezidenți se duc zilnic lupte contracronometru pentru salvarea unor oameni care, de multe ori, ajung între viață și moarte.

Într-o secție în care lucrează doar cinci medici specialiști, alături de câțiva rezidenți, fiecare zi aduce intervenții contracronometru pentru pacienți aflați în stare critică. | Colaj foto: Mădălina IVAN

Într-o secție în care lucrează doar cinci medici specialiști, alături de câțiva rezidenți, fiecare zi aduce intervenții contracronometru pentru pacienți aflați în stare critică.

De la accidente rutiere, înjunghieri și traumatisme grave până la anevrisme de aortă care se pot rupe în orice moment, medicii Secției de Chirurgie Vasculară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj sunt cei care intervin atunci când fiecare minut contează.

Deși este singura secție de chirurgie vasculară din municipiul Cluj-Napoca și deservește pacienți din întreaga regiune a țării, activitatea echipei rămâne puțin cunoscută publicului larg. Medicul rezident dr. Lucian Juncu, cunoscut și pentru intervențiile sale salvatoare în afara programului de lucru, a vorbit pentru monitorulcj.ro despre munca din spatele gărzilor, cazurile care i-au marcat cariera și provocările unei secții care tratează zilnic sute de pacienți.

Singura secție de chirurgie vasculară din Cluj tratează cele mai grave urgențe

Puțini clujeni știu că toate urgențele vasculare majore din municipiu și din județ ajung într-o singură secție. Fie că este vorba despre accidente rutiere, persoane înjunghiate, traumatisme produse de utilaje agricole sau afecțiuni complexe ale arterelor și venelor, medicii de aici sunt cei care trebuie să intervină rapid.

Valentina Prelipcean: Pentru început, spuneți-ne ce înseamnă Secția de Chirurgie Vasculară a Spitalului Clinic Județean Cluj și care este rolul ei în sistemul medical din regiune?

Dr. Lucian Juncu: Secția noastră este singura secție de chirurgie vasculară din Cluj-Napoca. Din acest motiv, aproape toate cazurile de politraumă vasculară ajung aici. Vorbim despre accidente rutiere, accidente de muncă, înjunghieri sau orice alt traumatism în care sunt afectate arterele ori venele. În același timp, tratăm și întreaga patologie vasculară, atât acută, cât și cronică, de la bolile arteriale până la cele venoase.

Practic, fiecare pacient care suferă o leziune vasculară importantă are mari șanse să ajungă pe mâinile acestei echipe.

Secția este formată din doar cinci medici primari, coordonați de șeful de secție dr. Coman Horariu, alături de dr. Alexandru Buleandra, dr. Ana Maria Zanfir, dr. Andrei Eni și dr. Marius Fodor, sprijiniți de medicii rezidenți și de întreg personalul medical.

În ciuda dimensiunilor reduse, responsabilitatea este uriașă.

Minutele fac diferența dintre viață și moarte

În chirurgia vasculară, timpul este unul dintre cei mai importanți factori. Uneori, câteva minute pot decide dacă un pacient își păstrează un membru sau chiar dacă supraviețuiește.

V.P.: Care sunt cele mai grave urgențe vasculare pe care le tratați?

Dr. Lucian Juncu: Accidentele sunt foarte variate. Am avut pacienți răniți în accidente rutiere, accidente moto, persoane înjunghiate, oameni răniți de motocoase sau chiar de animale. Toate acestea pot produce leziuni grave ale arterelor sau venelor și necesită intervenție imediată.

Dincolo de traumatisme, există și patologii extrem de periculoase care nu sunt provocate de accidente. Una dintre ele este anevrismul de aortă, adică dilatarea celei mai importante artere din organism.

Dr. Lucian Juncu: Dacă un anevrism depășește aproximativ cinci centimetri, există riscul să se rupă. În astfel de situații, mortalitatea depășește 50%. Sunt cazuri în care pacientul are șanse mai mari să moară decât să supraviețuiască, chiar dacă ajunge în sala de operație.

Pentru chirurgii vasculari, asemenea intervenții reprezintă unele dintre cele mai dificile provocări din întreaga carieră.

Pacienți din toată România ajung la Cluj

Deși secția deservește oficial municipiul și județul Cluj, în realitate aici ajung pacienți din toate colțurile țării.

V.P.: Câți pacienți tratați într-o lună?

Dr. Lucian Juncu: Dacă vorbim despre consultații, vedem aproximativ 30-40 de pacienți pe zi doar în ambulatoriu. Într-o lună ajungem la câteva mii de consultații și tratăm efectiv câteva sute de persoane.

Printre pacienți se află oameni veniți nu doar din Transilvania, ci și din județe aflate la sute de kilometri distanță.

Dr. Lucian Juncu: Avem pacienți din întreaga regiune și chiar din zone foarte îndepărtate, inclusiv din Constanța. Oamenii ajung la noi pentru că anumite intervenții pot fi realizate doar într-un număr redus de centre medicale.

O secție mică, dar cu o responsabilitate uriașă

În spatele activității intense se află însă o realitate dificilă: numărul redus de paturi și personal.

V.P.: Cum reușiți să faceți față unui asemenea volum de muncă?

Dr. Lucian Juncu: Suntem limitați de dimensiunea secției. Avem doar 25 de paturi și încercăm să facem față cât putem de bine. Ne organizăm și fiecare dintre noi își asumă foarte multe responsabilități.

Pentru echipa de chirurgie vasculară, fiecare gardă înseamnă posibilitatea apariției unui nou accident grav, a unei hemoragii masive sau a unui pacient care trebuie dus de urgență în sala de operație.

În ciuda acestor provocări, medicii spun că își continuă activitatea cu aceeași implicare, convinși că fiecare pacient salvat justifică toate eforturile depuse.

Un caz „ca de film”, care i-a marcat pe medici

Dincolo de numărul mare de pacienți și de urgențele care se succed într-un ritm greu de imaginat pentru cei din afara sistemului, există și cazuri care rămân în memoria medicilor mult timp după încheierea intervenției. Unele nu impresionează doar prin gravitatea leziunilor, ci și prin povestea umană din spatele lor.

V.P.: Există cazuri care v-au marcat în mod special și care arată cât de importantă este intervenția rapidă a echipei?

Dr. Lucian Juncu: Da, sunt multe cazuri, mai ales dintre cele provocate de accidente. Uneori, însă, nu rămâne doar partea medicală, ci și povestea din jurul pacientului.

Medicul își amintește de cazul unui bărbat de aproximativ 40 de ani, prins într-un utilaj agricol. Leziunile erau grave, iar intervenția echipei a fost esențială pentru salvarea brațului acestuia.

Dr. Lucian Juncu: Am avut un pacient care a fost prins într-un utilaj agricol. Am reușit să îi salvăm brațul. Partea dramatică a fost că, atunci când tatăl lui l-a văzut în starea respectivă, a făcut infarct și a murit.

Povestea familiei era însă și mai grea. Potrivit medicului, același tip de utilaj îl omorâse anterior și pe fratele pacientului, iar mama lor suferise, la rândul ei, un infarct atunci când și-a văzut copilul.

Dr. Lucian Juncu: Același utilaj îi omorâse fratele, iar mama lor făcuse infarct când l-a văzut. Părinții au murit după ce și-au văzut copiii prinși de utilaj. Este o poveste care pare desprinsă dintr-un film. Nici eu nu știam că pot exista asemenea situații în realitate.

Pentru medici, intervenția nu se încheie întotdeauna odată cu operația. În spatele fiecărui caz se află o familie, o traumă și, uneori, o poveste care îi urmărește și după ce ies din spital.

Liste de așteptare până în decembrie și ianuarie

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă Secția de Chirurgie Vasculară nu este lipsa aparaturii medicale, ci spațiul limitat, numărul redus de paturi și deficitul de personal.

Secția dispune de echipamente necesare inclusiv pentru proceduri endovasculare, însă capacitatea de internare și numărul medicilor nu sunt suficiente pentru volumul mare de pacienți.

V.P.: Cu ce provocări se confruntă în prezent secția, fie că vorbim despre personal, aparatură sau numărul mare de pacienți?

Dr. Lucian Juncu: Aparatură avem. Putem să tratăm și endovascular, prin stenturi și alte proceduri de acest tip. Problema principală este limitarea numărului de locuri.

Secția are numai 25 de paturi, în condițiile în care deservește cazuri din Cluj și din alte județe ale țării. Medicii susțin că o extindere a secției și suplimentarea personalului ar permite tratarea unui număr mult mai mare de bolnavi.

Dr. Lucian Juncu: Dacă am avea o secție mai mare, mai mulți medici și mai mult personal, ar beneficia mult mai mulți pacienți. Listele de așteptare nu ar mai fi atât de lungi.

În prezent, există pacienți care trebuie să aștepte luni întregi pentru o intervenție programată.

Dr. Lucian Juncu: Avem pacienți programați pentru operații abia în decembrie sau ianuarie.

Pentru cei care trăiesc cu dureri, probleme de circulație sau afecțiuni vasculare care se pot agrava, lunile de așteptare înseamnă stres, disconfort și riscul ca boala să evolueze.

Medicii sunt nevoiți să prioritizeze permanent cazurile, astfel încât urgențele și pacienții aflați în stare critică să fie tratați imediat, în timp ce intervențiile care pot fi amânate sunt programate în funcție de locurile disponibile.

De la operațiile clasice la intervențiile minim invazive

Chirurgia vasculară s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Dacă în trecut majoritatea afecțiunilor erau tratate prin intervenții chirurgicale clasice, cu incizii ample și perioade mai lungi de recuperare, medicina modernă se îndreaptă tot mai mult spre procedurile minim invazive.

Acestea permit medicilor să trateze o arteră sau o venă printr-o puncție de dimensiuni reduse, fără ca pacientul să treacă neapărat printr-o operație deschisă.

V.P.: Cum vedeți evoluția chirurgiei vasculare în România și ce noutăți există în acest domeniu?

Dr. Lucian Juncu: Evoluția urmează tendința de la nivel mondial. Se încearcă, pe cât posibil, să nu se mai depindă exclusiv de operațiile clasice, adică de intervențiile cu incizii mari.

În locul acestora, medicii pot utiliza tehnici endovasculare, prin care introduc dispozitive medicale în interiorul vaselor de sânge.

Dr. Lucian Juncu: Se încearcă folosirea unor proceduri cât mai puțin invazive. Printr-o singură puncție pot fi introduse diferite dispozitive și poate fi tratată leziunea unei artere sau a unei vene, prin embolizare, dilatare sau montarea unui stent.

Pentru pacient, aceste tehnici pot însemna o recuperare mai rapidă, dureri mai reduse și un risc mai mic de complicații asociate unei intervenții chirurgicale clasice.

Totuși, nu toate cazurile pot fi rezolvate endovascular. În politraumă, în hemoragiile severe sau în leziunile extinse ale vaselor de sânge, intervenția chirurgicală clasică rămâne uneori singura soluție.

Durerea care persistă nu trebuie ignorată

Bolile vasculare se pot dezvolta lent, iar simptomele sunt adesea trecute cu vederea. Durerea de picioare, umflăturile, senzația de răceală la nivelul membrelor sau dificultatea de a merge pot fi interpretate drept semne ale oboselii sau ale vârstei.

În realitate, ele pot ascunde probleme serioase de circulație.

V.P.: Ce mesaj le transmiteți oamenilor care ignoră simptome precum durerile de picioare, umflăturile sau problemele de circulație și ajung prea târziu la medic?

Dr. Lucian Juncu: Atunci când apare o durere care persistă, indiferent dacă este la picior, la cap sau în altă zonă a corpului, este indicat ca persoana să se prezinte la medic.

Potrivit medicului, o durere care nu dispare în decurs de două sau trei zile ar trebui investigată.

Dr. Lucian Juncu: Dacă durerea persistă mai mult de 48 sau 72 de ore, este indicat să mergem la medic.

În cazul afecțiunilor vasculare, prezentarea tardivă poate reduce opțiunile de tratament. O arteră blocată sau o circulație sever afectată poate duce, în lipsa intervenției, la pierderea unui membru sau la apariția altor complicații grave.

Medicii recomandă ca pacienții să nu aștepte până când durerea devine insuportabilă sau până când apar modificări vizibile ale pielii.

„Ne luptăm să facem cât mai mult bine”

Deși secția tratează mii de pacienți și preia unele dintre cele mai complexe cazuri din regiune, activitatea echipei este puțin cunoscută în afara spitalului.

Dr. Lucian Juncu spune că medicii încearcă să își facă meseria cât mai bine, în limitele unui sistem care nu le oferă întotdeauna suficient spațiu, personal sau timp.

V.P.: Ce ați dori să știe oamenii despre activitatea echipei și despre această secție?

Dr. Lucian Juncu: Încercăm să facem cât putem de mult și să facem lucrurile așa cum ar trebui în sistem, cel puțin în măsura în care depinde de noi.

Medicul consideră că secția ar trebui să fie mai cunoscută, tocmai pentru că este singura de acest profil din Cluj și pentru că aici ajung numeroase urgențe care pun viața pacienților în pericol.

Dr. Lucian Juncu: Am văzut că sunt promovați medici din Cluj, însă nu prea s-a vorbit despre faptul că aceasta este singura secție de chirurgie vasculară din oraș. Cred că ar trebui promovată.

În cadrul secției lucrează cinci medici primari, patru rezidenți aflați în ani avansați de pregătire și alți rezidenți mai tineri, care urmează diferite stagii de formare.

Dr. Lucian Juncu: Suntem cinci medici primari și patru rezidenți mari. Mai sunt și rezidenți din anii mai mici, însă unii dintre ei sunt plecați pe diferite module. Ne luptăm să facem cât se poate de mult bine.

Pentru echipa medicală, promovarea secției nu înseamnă doar recunoaștere. Înseamnă și atragerea atenției asupra nevoii de mai multe locuri, mai mult personal și condiții care să le permită tratarea mai rapidă a pacienților.

Medicul care intervine și după încheierea programului

Numele lui Lucian Juncu a ajuns deja în atenția publicului după ce a intervenit, în timpul liber, pentru salvarea unui motociclist rănit într-un accident rutier produs în Florești. Medicul tocmai ieșise din tură și se afla în mașină atunci când a văzut victima întinsă pe carosabil. A oprit imediat și a început acordarea primului ajutor.

Pregătirea în chirurgie vasculară și experiența acumulată în cazurile de politraumă l-au ajutat să evalueze rapid situația și să evite manevrele care ar fi putut agrava leziunile motociclistului.

„Am văzut că un motociclist era întins. Am sărit imediat din mașină să acord primul ajutor. Era puțin debusolat și nu l-am mobilizat la început, pentru a nu-i afecta coloana”, povestea medicul pentru monitorulcj.ro.

După sosirea ambulanței, Lucian Juncu a sprijinit echipajul medical și a ajutat la imobilizarea victimei. Motociclistului i-a fost montat un guler cervical, apoi a fost așezat pe targa specială pentru transport. Medicul explica atunci că, în astfel de situații, calmul și pregătirea pot face diferența între o intervenție corectă și una care poate lăsa victima cu urmări permanente.

„Nu am emoții în asemenea momente. Asta fac. Politraumă. Când apar urgențele, concentrarea mea este maximă și pot coordona echipa”, mărturisea Lucian Juncu.

Ulterior, medicul a mers la spital pentru a se interesa de starea motociclistului. A aflat că acesta nu rămăsese paralizat și că intervenția de la locul accidentului fusese una corectă.

Nu era, însă, prima dată când Lucian Juncu intervenea în afara programului. Cu aproximativ patru ani înainte, tot în Florești, încercase să salveze un pieton lovit de o mașină. Atunci, în ciuda manevrelor de prim ajutor, victima nu a supraviețuit.

Experiența l-a marcat, dar nu l-a făcut să ezite atunci când a întâlnit o nouă persoană aflată în pericol.

La mai puțin de 48 de ore, și soția sa a oprit la un accident

La mai puțin de două zile după intervenția lui Lucian Juncu, soția acestuia, dr. Andreea Juncu, a ajuns la rândul ei la locul unui accident produs în Florești. Un pieton fusese lovit pe trecerea de pietoni, iar medicul se afla în drum spre serviciu. A oprit, s-a prezentat polițiștilor și a început să evalueze victima până la sosirea ambulanței.

„Le-am spus polițiștilor că sunt medic și am intervenit. Bărbatul avea multiple leziuni, era conștient, dar sângera”, povestea dr. Andreea Juncu.

Victima avea puls și a fost stabilizată, apoi transportată la spital. La fel ca soțul său, medicul a explicat că experiența profesională o ajută să rămână calmă în asemenea momente.

„Nu avem emoții în cazuri de genul acesta. Lucrurile acestea fac parte din viața noastră. Nu prea ne sperie”, spunea aceasta.

Dr. Andreea Juncu a atras atenția și asupra pericolului reprezentat de intervențiile greșite făcute de persoanele fără pregătire.

„Dacă este motociclist, nu îl miști și nu îi scoți casca dacă nu ești de specialitate. De foarte multe ori, primii care ajung la locul accidentului sunt civilii”, explica medicul.

Pentru cei doi soți, obligația de a ajuta nu se termină atunci când ies din spital.

„Trebuie să ajutăm și în timpul liber. Suntem responsabili”, afirma dr. Andreea Juncu.

O familie de medici pentru care intervenția nu se încheie la ușa spitalului

Lucian și Andreea Juncu lucrează în specialități diferite, dar împărtășesc aceeași reacție atunci când văd un om aflat în pericol: opresc și intervin.

El este medic rezident în ultimul an la chirurgie vasculară și urmează, în același timp, pregătire în chirurgie cardiovasculară. Ea este medic de familie și medic specialist în medicină internă. Experiențele lor recente au arătat că pregătirea medicală nu rămâne între pereții spitalului. În două zile diferite, în două accidente produse în aceeași localitate, cei doi au intervenit fără să ezite.

Dincolo de imaginea medicilor care ajută în timpul liber, povestea lor duce înapoi spre echipa Secției de Chirurgie Vasculară și spre realitatea unei munci despre care publicul află rareori.

O secție mică, cu 25 de paturi, câțiva medici și liste de așteptare de luni întregi, tratează zilnic cazuri în care fiecare minut poate însemna salvarea unei vieți, a unui braț sau a unui picior.

În spatele fiecărei intervenții se află o echipă care trebuie să acționeze rapid, precis și fără ezitare.

Iar mesajul lor este simplu: durerea nu trebuie ignorată, urgențele nu trebuie tratate superficial, iar medicina vasculară are nevoie de mai multă atenție, mai mult personal și mai mult spațiu pentru pacienții care ajung aici din toată țara.

În prezent, echipa Secției de Chirurgie Vasculară a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj este formată din medicii primari dr. Coman Horatiu, șeful secției, întors în țară după o perioadă de activitate în Germania, dr. Alexandru Buleandra, dr. Ana Maria Zanfir, fondatoarea programului „Din Grijă pentru Tine”, dr. Marius Fodor și dr. Andrei Eni.

Alături de ei lucrează medicii rezidenți dr. Lavinia Prodan, dr. Emanuel Moldovan, rezident militar în chirurgie vasculară, dr. Alexandra Luca, dr. Victor Eșanu, dr. Eusebyu Lucian Juncu, dr. Flavius Barbacaru, dr. Andreea Grigore, dr. Farrah Moustafa și dr. Ana Maria Trif.

Împreună, această echipă asigură permanența unei secții care preia cele mai grave urgențe vasculare din Cluj și din întreaga regiune, încercând, în fiecare zi, să transforme minutele decisive în vieți salvate.

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