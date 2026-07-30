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Cod galben de caniculă în Cluj. Cât e valabilă avertizarea?

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de caniculă pentru județul Cluj.

Județul Cluj, sub cod galben de caniculă | Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro Județul Cluj, sub cod galben de caniculă | Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

 

 


 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 30 iulie 2026, o avertizare de tip cod galben de caniculă pentru Cluj și alte județe din România.


 

 


Cod galben de caniculă în Cluj

„Vineri (31 iulie), în nord-vestul, sud-vestul și centrul țării temperaturile vor fi deosebit de ridicate, cu maxime termice între 33 și 35 de grade. În nordul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei și al Olteniei și în sudul Banatului temperaturile maxime vor fi de 36...37 de grade, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 20...22 de grade”, a anunțat ANM.

Clujul, sub cod galben de caniculă | Foto: meteoromania.ro

 


Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

Interval de valabilitate cod galben de caniculă în Cluj : 31 iulie 2026, ora 10 - 01 august 2026, ora 10.


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