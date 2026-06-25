Circulația pietonală pe Podul Elisabeta, restricționată temporar pentru lucrări de evaluare a stării tehnice a pasarelei

Circulația pietonilor pe pasarela care leagă străzile Splaiul Independenței și General Dragalina (Podul Elisabeta), a fost întreruptă din această dimineață pentru efectuarea unor evaluări a stării tehnice a podului.

Circulația pietonală pe Podul Elisabeta, restricționată temporar pentru lucrări de evaluare a stării tehnice a pasarelei|Foto: monitorulcj.ro

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță faptul că circulația pe pasarela pietonală care face legătura între străzile Splaiul Independenței și General Dragalina (Podul Elisabeta) va fi întreruptă începând cu această dimineață.

Măsura a fost aplicată în vederea unor lucrări de evaluare a stării tehnice și pentru lucrări de întreținere.

„Perioda de întrerupere a circulatiei va fi dictată de constatările efectuate după verificările tehnice privind starea structurală și siguranța în exploatare”, transmite municipalitatea.

Podul Elisabeta este situat în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, fiind parte a ansamblului urban „Centrul istoric al orașului Cluj”.

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