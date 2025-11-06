A fost semnată autorizația de construire pentru Centrul Memorial „Avram Iancu”. Emil Boc: „Clujul păstrează vie memoria sa și îi cinstește moșternirea.”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat, joi, 6 noiembrie 2025, autorizația de construire pentru Centrul Memorial Avram Iancu din oraș.

Primarul Emil Boc a semnat autorizația de construire pentru Centrul Memorial Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

„Construirea acestui centru memorial nu putea fi în alt loc decât pe strada Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca, la numărul 17, adică exact acolo unde, în timpul studenției, Avram Iancu a locuit la Cluj-Napoca înainte de Revoluția Pașoptistă (1848)”, a transmis Emil Boc, potrivit unui clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a explicat și de ce va fi construit acest centru memorial.

„Pe bună dreptate se pune întrebarea: de ce acest centru memorial? Vă spun doar două lucruri. Ce ar fi fost moții din Munții Apuseni fără Avram Iancu? Ce ar fi fost românii daca eroul Avram Iancu? Fără Avram Iancu nu am fi avut Marea Unire de la 1918, când toți românii ne-am construit casa noastră comună pentru eternitate. De aceea, Avram Iancu trezește sentimente extrem de puternice printre românii transilvăneni. Este un simbol al rezistenței, dar și a voinței neamului românesc de a merge mai departe și de a trăi împreună. De aceea trebuie prețuit, admirat și respectat. Și noi îl respectăm la Cluj. Construim acest centru memorial.”, a explicat Emil Boc.

Potrivit primarului, la Centrul Memorial Avram Iancu vom avea un spațiu asemănător vremurilor din 1848, așa cum a fost când Avram Iancu a locuit în încăperea care va fi transformată în Centru Memorial.

Totodată acolo va fi și un centru de conferințe unde toții clujenii și românii vor avea o mărturie exactă și elocventă a merelui erou Avram Iancu pentru a putea învăța din spiritul, energia și devotamentului lui față de români.

„Clujul păstrează vie memoria sa și îi cinstește moștenirea pentru generațiile viitoare. Avram Iancu este mereu printre noi, Avram Iancu nu va fi uitat niciodată de către poporul român”, a conchis Emil Boc.

Reamintim că anul 2024 a fost dedicat revoluționarului Avram Iancu.

Casa Memorială „Avram Iancu”

Casa Memorială „Avram Iancu”, situată în centrul Clujului, va intra în circuitul cultural, dar și turistic al orașului. În aprilie 2023, Primăria făcea primii pași pentru construirea viitorului muzeu.

Atunci, consilierii locali aprobau un proiect de hotărâre prin care două imobile de pe strada Avram Iancu din Cluj-Napoca urmau să intre în domeniul public. Acest demers a reprezentat prima etapă pentru realizarea unui muzeu dedicat lui Avram Iancu.

Cele două spații vor fi reabilitate și transformate pentru amenajarea Casei Memoriale/Muzeu „Avram Iancu”, care va intra ulterior în circuitul cultural-turistic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: