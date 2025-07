Mii de moți și turiști, la Mărișel la sărbătoarea de la Crucea Iancului! Emil Boc: „Este un altar al identității noastre naționale și mai ales a noastră din Transilvania”

Mii de moți și turiști, din țară și din străinătate s-au adunat duminică, 13 iulie, la sărbătoarea de la Crucea Iancului din Mărișel.

La eveniment a fost prezent și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„În primul rând sunt atât de încântat și de bucuros să văd atât de mulți oameni venind aici la Crucea lui Iancu de la Mărișel pentru că această crucea a lui Iancu nu este doar o cruce, nu este doar un monument. Este un altar al identității noastre naționale și mai ales a noastră din Transilvania.

Gândiți-vă că Avram Iancu însă a murit într-o dimineață rece de 10 septembrie, singur, pe o prispă, necăjit și supărat, că durerile neamului lui, a neamului românesc, n-au fost vindecate și mai mult decât atât, visul lui de a avea o națiune liberă, egală, în drepturi cu celelalte, nu s-a realizat.

Gândiți-vă că astăzi, spiritul lui Avram Iancu, de undeva din ceruri, se uită la noi și spune, după 201 de ani de la nașterea lui, am meritat efortul pentru că, iată, am o națiune mândră, am o națiune liberă, am transilvăneni autentici, sunt mântuit de voi și noi suntem mântuiți de Avram Iancu (…) De aceea, dragi români, chiar dacă avem uneori vremuri mai grele, acasă sau până la serviciu, să ne regândim și să găsim în interiorul nostru mândria noastră națională și puterea de a merge mai departe că nu suntem mai prejos decât cu nici o națiune din această Europă. Stăm acolo la masă cu ei”, a transmis Emil Boc.

Crucea Iancului de la Mărișel, inițial ridicată din lemn în anul 1924 pentru a marca un secol de la nașterea lui Avram Iancu (1824-1872), a fost ulterior înlocuită cu una din piatră. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, crucea a fost demontată, iar în 1944 locuitorii din Mărișel au ridicat o nouă troiță din piatră. De atunci, în jurul acestei troițe, moții se adună an de an pentru a cinsti victoria înaintașilor și pe Avram Iancu.

Avram Iancu, născut în anul 1824 în județul Alba și decedat în 1872 la Baia de Criș, Hunedoara, a fost una dintre figurile centrale ale Revoluției pașoptiste. Lupta sa pentru drepturile românilor din Transilvania a fost recunoscută ca un moment de cotitură în istoria României moderne, contribuind semnificativ la formarea statului român. Prin activitatea sa politică, intelectuală și revoluționară, Avram Iancu a rămas memorabil în istoriografia națională.

