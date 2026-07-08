Lindon Emerllahu le-a întâlnit pe „U” Cluj și Dinamo Kiev în ultimul sezon și a dat verdictul înaintea meciului direct!

Universitatea Cluj și Dinamo Kiev se vor întâlni joi, 9 iulie, la Lublin, în prima manșă a turului 1 preliminar pentru grupele Europa League. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe Cluj Arena.

Lindon Emerllahu a jucat în România pentru CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

„Studenții” au o misiune dificilă încă din primul tur. Sorții i-au scos-o în cale pe Dinamo Kiev, câștigătoarea Cupei Ucrainei în ultimul sezon și una dintre cele mai importante echipe din țara vecină.

Ucrainienii au un lot de patru ori mai valoros decât cel al „șepcilor roșii”, potrivit Transfermarkt.ro, și încep ca favoriți meciul de la Lublin. Cu toate acestea, românii nu ar trebui să se sperie de fosta echipă a lui Mircea Lucescu.

Lindon Emerllahu, jucător vândut de CFR Cluj în Ucraina iarna trecută, a prefațat acest meci. Actualul jucător de la Polissya Zhytomyr, locul 3 ediția recent încheiată, le-a întâlnit pe ambele echipe în ultimul sezon.

Fotbalistul kosovar recunoaște că întrecerea internă din Ucraina este mai puternică decât cea din România, însă este de părere că cele două partide vor fi dificile pentru ambele echipe, în ciuda faptului că ucrainienii au o experiență europeană mai bogată.

„Nivelul campionatului din Ucraina este mult diferit, este mai puternic. Dinamo Kiev are o echipă foarte bună și au mai multă experiență decât „U” Cluj. De asemenea, și ei au o echipă foarte bună și un antrenor foarte bun, eu cred că va fi un meci dificil pentru ambele echipe.

(Pe ce loc crezi că ar termina Dinamo Kiev în România, respectiv „U” Cluj în Ucraina?) "Nu știu asta pentru că și nivelul din România este bun, are foarte multă calitate”, a spus Emerllahu pentru Prima Sport.

Emerllahu: „Îmi e dor de România!”

CFR Cluj l-a cumpărat pe Emerllahu în urmă cu un an și jumătate. A impresionat în tricoul vișiniiilor, unde a reușit să înscrie de cinci ori în 31 de meciuri în Superligă. Iarna trecută, Neluțu Varga a bătut palma pentru transferul său la Polissya Zhytomyr, iar în conturile ardelenilor au intrat 1,5 milioane de euro.

„Am plecat din România acum șase luni, mă simt fantastic și continui să muncesc în fiecare zi. Sigur că mi-e dor de anumiți prieteni din Cluj. Și de oraș, de altfel, mi-e dor, eu cred că este cel mai frumos din România.”, a încheiat jucătorul.

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