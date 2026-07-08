Amenzi de peste 700.000 de lei la firme de construcții din Cluj pentru angajați „la negru” și salarii întârziate

ITM Cluj a amendat mai multe firme de construcții din județ cu peste 700.000 de lei. Munca „la negru” și salariile intârziate au fost principalele probleme găsite.

Munca la negru rămâne o problemă serioasă în Cluj | Foto: Facebook, Inspecția Muncii

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Cluj a aplicat amenzi în cuantum total de 718.500 lei la mai multe firme de construcții din județ pentru mai numeroase nereguli constatate. 149 companii din domeniu au fost controlate în cadrul unei campanii desfășrate de ITM Cluj în aprilie-iunie 2026

Amenzi usturătoare pentru munca „la negru” la firme de construcții din Cluj

Principala neregulă a fost munca „la negru”. ITM a amendat 12 firme cu suma totală de 680.000 lei deoarece au fost găsite în activitate 18 de persoane, fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.

Totodată, trei societăți comerciale au fost amendate cu suma totală de 13.000 lei pentru: neplata la termen a salariilor, neprezentarea la control a documentelor solicitate si netransmiterea în termen legal a elementelor contractului individual de muncă în sistemul electronic Reges online.

De asemenea, la un număr de patru societăți comerciale au fost aplicate amenzi în valoare totală de 7.500 lei, pentru pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă.

Muncă nesigură la mai multe firme de construcții din Cluj

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost aplicate un număr 38 sancțiuni contravenționale, respectiv 33 de avertismente si 5 de amenzi în valoare totală de 18.000 de lei.

În situațiile în care s-a constatat un pericol grav și iminent a fost sistată activitatea unui număr de patru echipamente de muncă.

Principalele deficiente constatate au fost:

Lipsa instruirii periodice sau inițiale pentru muncitori, în privința riscurilor specifice

Necunoașterea procedurilor de utilizare a echipamentelor de lucru sau a celor de protecție

Utilizarea inadecvată/neconformă sau lipsa echipamentului individual de protecție, cum ar fi: căști de protecție, mănuși, ochelari, veste reflectorizante, bocanci cu protecție etc

Schele montate incorect sau utilizarea materialelor defecte

Cabluri electrice expuse sau deteriorate

Utilizarea utilajelor fără autorizare sau instruire specifică

Au fost dispuse 38 de masuri pentru remedierea deficientelor constatate cu termene precise de îndeplinire.

Controalele ITM Cluj fac parte din cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activități din domeniile: „construcții clădiri”, „lucrări de geniu civil”, „ lucrări speciale de construcții”. Această campanie face parte din Programul de acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2026.

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