Clarificări și măsuri de urgență cerute de Ministerul Transporturilor în cazul surpării pe A10 Sebeș - Turda

CNAIR trebuie să vină cu un lămuriri și soluții cu privire la problemele de asfalt pe Autostrada A10 Sebeș - Turda, unde au apărut degradări la carosabil.

CNAIR trebuie să clarifice situația în cazul surpării unei zone a Autostrăzii Sebeș - Turda | Foto: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, Facebook

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) trebuie să dea socoteală la Ministerul Transporturilor și să vină cu soluții în cazul surpării de teren care s-a produs într-o zonă pe Autostrada A10 Sebeș - Turda.

Masuri de urgență cerute de la Ministerul Transporturilor în cazul surpării pe Autostrada Sebeș - Turda

Zilele trecute, o nouă surpare de teren a apărut pe Autostrada Sebeș-Turda.

Secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma a anunțat, luni, 6 iulie 2026, că a solicitat CNAIR un raport detaliat privind situația apărută pe Autostrada A10 Sebeș – Turda.

În zona kilometrului 66, pe Autostrada Sebeș - Turda, asfaltul a cedat, prima bandă a fost compromisă, iar degradarea terenului a ajuns până aproape de mijlocul benzii a doua.

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, raportul CNAIR trebuie să prezinte:

cauzele tehnice ale degradărilor

riscurile identificate pentru siguranța circulației

măsurile întreprinse până în prezent

soluțiile propuse pentru remedierea definitivă a acestui punct nevralgic

„Totodată, am cerut explicații privind motivele pentru care a fost efectuată recepția finală a lucrărilor în 2023, în condițiile în care în această zonă au fost înregistrate probleme recurente încă de la darea în trafic a autostrăzii. Am solicitat CNAIR să prezinte, în regim de urgență, un plan clar pentru eliminarea definitivă a cauzelor acestor degradări, astfel încât să fie prevenită extinderea surpării și să nu mai fie necesare intervenții repetate în același punct”, a spus Horațiu Cosma, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

O nouă surpare de teren pe Autostrada Sebeș-Turda

De altfel, taluzul a luat-o la vale pe o distanță de zeci de metri, fiind afectat inclusiv parapetele de protecție.

Zona afectată de surpare este una considerabilă și prezintă un risc ridicat pentru conducătorii auto în ceea ce privește siguranța rutieră.

Potrivit Direcției de Drumuri Cluj, în contextul surpărilor recente sunt necesare intervenții de urgență în zona afectată de degradări, astfel că lucrările vor debuta de marți, 7 iulie 2026. Lucrările vizează punerea în siguranță a sectorului afectat surpări.

Prefectura Cluj a fost sesizată în acest caz, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj a stabilit măsurile necesare pentru evaluarea tehnică și gestionarea situației.

„Pe Autostrada A10, km 65+900 - km 66+400, Calea 1, banda I și banda de vehicule lente, au fost instituite restricții de circulație din data de 28.05.2026, până la finalizarea lucrărilor de consolidare a corpului autostrăzii. Circulația se desfășoară pe o bandă din trei, cu restricții de viteză”, a anunțat DRDP Cluj, luni, 6 iulie 2026.

Secțiune-problemă și inaugurare pe repede-înainte

În toamna lui 2023, o secțiune de drum din Autostrada Sebeș - Turda s-a surpat, iar Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj introducea restricții temporare de circulație, pentru km 66+000 – km 66+500, Sebeș-Turda.

Tronsonul în cauză a fost inaugurat înainte de alegerile parlamentare din 2020, după o serie de lucrări fulger.

În februarie 2023, secțiunea de autostradă a fost închisă pentru refacerea completă a zonei surpate. Reparațiile ar fi trebuit să dureze 30 de zile, însă proiectul a fost extins, iar la câțiva metri de autostradă, versantul s-a surpat din nou.

Chiar și după inaugurare, tronsonul a avut probleme repetate, cu surpări și alunecări de teren, fiind necesare mai multe intervenții de reparații.

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