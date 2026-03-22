Accident în toiul nopții pe o stradă din Cluj!

Un accident rutier s-a petrecut sâmbătă seara, în jurul orei 23:20, pe strada Donath din Cluj.

Accident pe strada Donath din Cluj / Foto: ISU Cluj

 

 


 

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit sâmbătă, în jurul orei 23.20, la un accident rutier petrecut pe strada Donath.


 

La fața locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă. 


În accident au fost implicate două autoturisme, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. 

Au primit îngrijiri medicale doi bărbați, care au fost ulterior transportați la spital.


