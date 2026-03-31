Grav accident rutier, în Cluj: trei victime, transportate în stare critică la spital

Un accident rutier grav s-a produs în seara zilei de marți între Făget și localitatea Sălicea din județul Cluj: trei victime, două femei și un bărbat, au fost transportate în stare gravă la spital.

Trei persoane au fost găsite încarcerate, dintre care două în stare de inconștiență. Pompierii au intervenit de urgență pentru extragerea victimelor, reușind să scoată din autoturisme două femei și un bărbat.

Două mașini au fost implicate într-un teribil accident rutier produs marți seara între Făget și localitatea Sălicea.

„Au fost extrase de către pompieri trei victime, mai exact două femei și un bărbat. Una dintre femei, de aproximativ 40 de ani, se află în stop cardio-respirator, astfel că se aplică manevre de resuscitare. Celelalte două victime sunt semiconștiente, în stare gravă”, a transmis ISU Cluj.

La fața locului s-a intervenit cu trei autospeciale cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, dintre care două de terapie intensivă mobilă, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

Ulterior, cele trei victime, cu vârste cuprinse între 52 și 72 de ani, au fost transportate la spital în stare critică.

Traficul rutier pe DJ107 R a fost blocat în urma evenimentului rutier.

