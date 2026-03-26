  • Flux RSS
Actualitate

Polițist din Cluj implicat într-un accident rutier: a intrat cu mașina într-un autoturism parcat în timp ce era distras de telefon. Colegii l-au sancționat.

Un polițist din Cluj a făcut accident din cauza neatenției la volan: acesta era distras de telefonul mobil și a intrat cu autoturismul într-o mașină parcată pe acostament. 

Evenimentul rutier s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, în localitatea clujeană Răscruci. 


„Din primele informații a rezultat că un bărbat, de 39 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, în timp ce conducea autoturismul personal, pe DN1C, din direcția Cluj-Napoca spre Gherla, pe fondul altor preocupări de natură a-i distrage atenția, ar fi acroșat un autoturism care se afla staționat pe acostament, ulterior autoturismul acroșând un parapet”, informează, joi seara, IPJ Cluj. 

Incidentul s-a produs în jurul orei 3 dimineața, iar câteva ore mai târziu acesta s-a deplasat la postul de Poliție comunală Bonțida, pentru declararea evenimentului rutier.


„La testarea cu aparatul etilotest, rezultatul indicat a fost negativ”, transmite IPJ Cluj. 

Polițistul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj a fost sancționat contravențional conform OUG 195/2002 pentru săvârșirea altor perocupări de natură a-i distrage atenția. 


Potrivit legislației în vigoare, în cazul accidentelor soldate cu pagube materiale, conducătorii auto au obligația de a declara evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliție, în termen de 24 de ore. 
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Ultimele Stiri
abonare newsletter