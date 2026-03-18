Circulația pe drumurile publice din România, extrem de nesigură: românii susțin cu o majoritate covârșitoare suspendarea permisului în cazul șoferilor care nu își achită amenzile de circulație

Lipsa de încredere în capacitatea sistemului rutier de a asigura protecția participanților la trafic, aspect ce duce la tragedii - precum cea produsă în centrul Clujului, în urma căreia o tânără însărcinată a murit – îi determină pe români să susțină sancțiuni mai dure pentru șoferii indisciplinați.

Majoritatea românilor susține măsura suspendării dreptului de a conduce pentru șoferii care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile în condițiile în care trei sferturi cred că circulația pe drumurile publice din România este destul de nesigură sau foarte nesigură

Majoritatea românilor susține măsura suspendării dreptului de a conduce pentru șoferii care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile în condițiile în care trei sferturi cred că circulația pe drumurile publice din România este destul de nesigură sau foarte nesigură, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 2-6 martie 2026.

Luni, o femeie de 30 de ani, însărcinată, a fost lovită pe trotuar de o mașină implicată într-un accident rutier, iar impactul s-a dovedit fatal: victima a murit la scurt timp la spital.

„Pentru majoritatea celor care percep traficul ca fiind nesigur, problema este asociată în primul rând cu comportamentul șoferilor, iar într-o măsură secundară cu deficiențele infrastructurii”, semnalează Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

55.7% dintre români susțin măsura suspendării dreptului de a conduce pentru șoferii care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile (40.4% dintre participanții la sondaj sunt total de acord cu suspendarea, iar 15.3% sunt mai degrabă de acord). 11.4% sunt mai degrabă împotrivă, iar 30.6% total împotriva măsurii. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.4%.

Sursa: INSCOP Research

Sunt de acord cu suspendarea dreptului de a conduce pentru șoferii care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile în proporții mai mari decât media populației: votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mic, angajații din sectorul public. Sunt împotriva acestei măsuri în special: votanții AUR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani, locuitorii din Capitală.

Nivelul de siguranță pe drumurile publice

În același timp, 74.8% dintre români cred că circulația de drumurile publice este nesigură, 45.4% destul de nesigură, iar 29.4% foarte nesigură. Pe de altă parte, 3.7% dintre cei chestionați apreciază că circulația pe drumurile publice din România este foarte sigură, iar 20.1% destul de sigură, Ponderea non-răspunsurilor este de 1.4%.

Sursa: INSCOP Research

Consideră că circulația pe drumurile publice din România este sigură în proporții mai mari decât media populației: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație primară. Persoanele între 45 și 59 de ani și femeile cred cel mai mult că circulația pe drumurile publice este nesigură.

Cauzele siguranței reduse pe drumurile publice

46.6% dintre cei care cred că circulația pe drumurile publice din România este nesigură indică drept principală cauză comportamentul iresponsabil al unor șoferi.

Sursa: INSCOP Research

32.1% menționează infrastructura rutieră slab dezvoltată sau de proastă calitate, 11.3% educația rutieră precară, 7.5% aplicarea insuficientă a legii de către autorități, iar 1.2% o altă cauză. 1.3% nu știu sau nu răspund.

Votanții PNL, femeile, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară cred cel mai mult că principala cauză pentru care circulația pe drumurile publice din România este nesigură este comportamentul iresponsabil al unor șoferi. Consideră că infrastructura rutieră slab dezvoltată sau de proastă calitate este principala cauză în special: votanții AUR și persoanele de peste 60 de ani.

„Barometrul Informat - INSCOP scoate în evidență o problemă gravă – circulația nesigură pe drumurile publice - cu efecte tragice asupra populației.

Percepția dominantă este că circulația pe drumurile publice din România este nesigură, ceea ce indică lipsa de încredere în capacitatea sistemului rutier de a asigura protecția participanților la trafic. În acest context, opinia publică se împarte în privința sancțiunilor mai dure pentru neplata amenzilor, dar există un nucleu semnificativ de susținere (55.7%) pentru măsuri coercitive care să crească disciplina în trafic. Pentru majoritatea celor care percep traficul ca fiind nesigur, problema este asociată în primul rând cu comportamentul șoferilor, iar într-o măsură secundară cu deficiențele infrastructurii. Din perspectiva politicilor publice, aceste rezultate sugerează că intervențiile eficiente trebuie să combine aplicarea dură a regulilor cu investiții în infrastructură și programe serioase de educație rutieră”, spune directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

