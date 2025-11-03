Incendiu la un bloc în Cluj-Napoca. Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital.

Un incendiu a avut loc, luni dimineața la un apartament din municipiul Cluj-Napoca, iar în urma acestuia, un bărbat a ajuns de urgență la spital.

Un bărbat a ajuns de urgență la spital în urma unui incendiu la un bloc din Cluj-Napoca | Foto: ISU Cluj

Incendiul a izbucnit azi dimineața, 3 noiembrie 2025, la un apartament de pe strada Constantin Brâncuși din Cluj-Napoca.

„Incendiul a afectat o cameră din interiorul apartamentului aflat la etajul III, existând posibilitatea să se extindă la un alt apartament de la etajul superior. Imediat, 10 persoane s-au autoevacuat la solicitarea pompierilor, ca măsură de precauție. La fața locului, un bărbat care prezenta multiple traumatisme a primit îngrijiri medicale de urgență. Ulterior, victima a fost intubată de către echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă și transportată la spital”, a transmis ISU Cluj.

Potrivit sursei citate nu au existat alte persoane care să necesite îngrijiri medicale.

