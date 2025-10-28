Incendiu la o casă din Cluj-Napoca. Un bărbat a fost ars și s-a intoxicat cu fum.

Un incendiu a avut loc, marți seara, la o casă de pe strada Venus din municipiul Cluj-Napoca, iar în urma acestuia, un bărbat a suferit arsuri și s-a intoxicat cu fum.

Un incendiu a avut loc, marți seara, la o casă din Cluj-Napoca |Foto: ISU Cluj - Facebook / Fotografie ilustrativă

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit momente pentru stingerea unui incendiu care se manifestă în interiorul unei case de pe strada Venus din municipiul Cluj-Napoca.

„Din primele informații, flăcările au afectat o cameră din interiorul casei. Un bărbat a suferit ușoare arsuri la nivelul feței, precum și o intoxicație cu fum, fiind preluat de către un echipaj SAJ”, a transmis ISU Cluj.

Potrivit sursei citate, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere pentru a lichida incendiul.

