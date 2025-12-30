O femeie a murit în urma unui incendiu în comuna clujeană Pălatca. A fost găsită carbonizată.

O femeie și-a pierdut viața, în noaptea de 29 spre 30 decembrie, în urma unui incediu în comuna Pălatca.

O femeie și-a pierdut viața în urma unui incendiu în comuna clujeană Pălatca | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Incendiul a izbucnit în noapte de 29 spre 30 decembrie 2025 în localitatea Sava, comuna Pălatca.

„Apelul de urgență a venit în jurul orei 22.40, fiind alertate echipajele de pompieri de la Punctele de Lucru Mociu, Jucu și Gherla. Incendiul s-a manifestat generalizat la o cabană din lemn de aproximativ 15 metri pătrați, distrugând-o în totalitate. Din păcate, în interior a fost găsită o femeie de aproximativ 80 de ani carbonizată. Misiunea s-a încheiat în jurul orei 00.40”, a transmis ISU Cluj.

Potrivit sursei citate, cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui mijloc de încălzire defect, mai exact un burlan.

