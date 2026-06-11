Jumătate de milion de euro pentru sarcofagul domnitorului Alexandru Ghica! Austeritatea e doar pentru amărășteni.

Pe ce se duc banii românilor în plină criza economică? Pe un „mausoleu de bâlci”, de un „amatorism sinistru”! O spun specialiștii și criticii de artă.

Jumătate de milion de euro pentru sarcofagul domnitorului Alexandru Ghica! Austeritatea e doar pentru amărășteni.|Foto: pixabay.com

Monumentul funerar al ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, generează o serie de controverse legate de valoarea estetică a lucrării, de amplasamentul acesteia dar și de costurile exorbitante din bani publici, notează publicația Reporter de Iași.

Controverse legate de monumentul funerar al ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica|Sursa: Vladlen Babcinetchi - Facebook

Toate acestea în condițiile în care osemintele domnitorului au fost aduse de primarul din Iași, Mihai Chirica, fără a dispune de amplasament.

Bâlci suflat cu aur: 500.000 de euro ne costă sarcofagul lui Ghica, fără amplasament. Cel mai mare expert din România îl numește „amatorism sinistru”

Sarcofagul lui Ghica s-a dorit a fi o lucrare neo-clasică „de secol XIX”: un înger cu aripi suflate cu aur și o coroană, elemente de heraldică și simboluri puse unele lângă altele. Voci autorizate spun că execuția este una rudimentară.

Mai mult, fostul președinte al Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public, Pavel Șușară, a apreciat lucrarea drept o „aroganță anacronică”.

După cum notează sursa citată, peste scandalul amplasamentului s-a suprapus execuția monumentului: nu a existat un concurs real, iar costurile nu au fost făcute publice.

Costurile totale pentru lucrarea din marmură, realizată de sculptorul Vladlen Babcinețchi, inclusiv cheltuielile pentru soclul monumental și amenajarea amplasamentului, sunt estimate la 500.000 de euro și vor fi decontate din bugetul Primăriei.

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