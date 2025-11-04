Țeapă de 380.000 de lei în Cluj cu mașini luate în leasing. Un bărbat a fost reținut.

În această dimineață au fost efectuate mai multe percheziții la Cluj, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 380.000 de lei.

Un clujean a fost reținut după ce ar luat „pe firmă” mai multe mașini în leasing și nu a plătit ratele | Foto: IPJ Cluj

Poliția a efectuat 4 percheziții domiciliare în Cluj, marți, 4 noiembrie 2025.

Doi bărbați, ambii din Cluj-Napoca ar fi luat mai multe mașini în leasing și nu au achitat ratele.

Schemă „pe firmă” la Cluj cu leasing-uri de 380.000 de lei neplătite

„Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, cu ajutorul unui alt bărbat de 36 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi încheiat 4 contracte de credit ce au avut ca scop achiziționarea în sistem leasing a 4 autovehicule, știind că nu va achita ratele aferente contractelor de credit, cauzând un prejudiciu în valoare de aproximativ 380.000 de lei”, a transmsi IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, bărbatul de 41 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

