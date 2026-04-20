EPPO Cluj a trimis în judecată o companie din România pentru fraudarea unui proiect de cercetare: Oferte falsificate pentru obținerea ilegală a unor fonduri de 780.000 de euro

Parchetul European (EPPO), biroul din Cluj-Napoca, a trimis în judecată, la Tribunalul Iaşi, o companie şi pe administratorul acesteia, sub acuzaţia de fraudă care implică un proiect de cercetare şi inovare finanţat de UE, menit să sprijine competitivitatea şi redresarea economică.

Foto: Inquam Photos / Alberto Groşescu

Ancheta a arătat că o companie, reprezentată de administratorul său, a obţinut finanţare de la UE pentru un proiect axat pe dezvoltarea de materiale anorganice avansate (AIM). AIM-urile sunt materiale fabricate din substanţe anorganice - cum ar fi ceramica sau metalele - concepute pentru aplicaţii de înaltă performanţă în domenii precum electronica, energia şi tehnologiile industriale, potrivit informării publicate de Biroul din Cluj-Napoca al Parchetului European.

Potrivit probelor, inculpații au depus documente false și înșelătoare în timpul implementării proiectului.

Proiectul a avut un buget total de aproximativ 2 milioane de euro (10,4 milioane lei), finanţat prin Programul Operaţional pentru Competitivitate (POC) 2014-2020 al UE şi administrat prin Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării din România.

Conform probelor, inculpaţii au depus între 2018 şi 2024 documente false şi înşelătoare în timpul implementării proiectului.

Astfel, în loc să urmărească obiectivele programului - cum ar fi consolidarea cercetării, inovării şi rezilienţei economice -, aceştia ar fi urmărit să obţină ilegal o finanţare substanţială. Aceasta a inclus simularea achiziţionării unei licenţe de software folosind documentaţie falsă, pentru a crea aparenţa unei tranzacţii legitime cu un furnizor real.

Dovezile au arătat că intenţia frauduloasă a existat încă din primele etape ale proiectului. Inculpaţii s-au bazat pe oferte falsificate de la companii despre care se presupune că au sediul în Canada, pentru a justifica estimări bugetare umflate.

„Prin aceste acţiuni, ei au urmărit să obţină ilicit aproximativ 780.000 de euro, rezultând un prejudiciu financiar confirmat de aproximativ 114.000 de euro (570.894 de lei)”, menționează EPPO Cluj.

Prejudiciul a fost ulterior rambursat în decembrie 2022.

Suspiciunile de fraudă au fost raportate către EPPO de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din România şi s-a solicitat asistenţă judiciară reciprocă din partea Ministerului Justiţiei din Canada.

Dacă sunt găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la şapte ani.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: