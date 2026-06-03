Prezența unui URS, semnalată în localitatea Buru: o femeie a făcut atac de panică

Alertă în Buru: prezența unui urs a fost semnalată în localitate. O femeie a făcut atac de panică, fiind consultată de paramedicii SMURD.

Prezența unui URS, semnalată în localitatea Buru: o femeie a făcut atac de panică|Foto: monitorulcj.ro

Alertă în localitatea clujeană Buru din cauza prezenței unui urs.

Un echipaj de jandarmi a intervenit în zonă, iar o femeie a avut nevoie de ajutorul paramedicilor SMURD după o ciocnire directă cu mamiferul.

Prezența unui URS, semnalată în localitatea Buru: o femeie a făcut atac de panică

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj a anunțat, miercuri, prezența unui urs în localitatea Buru din comuna Iara.

Localnicii au fost avertizați prin intermediul unui mesaj Ro-Alert.

La fața locului au intervenit un echipaj de jandarmi și paramedicii SMURD.

„La sosirea echipajelor nu s-a constatat prezența ursului, acesta revenind, cel mai probabil, în pădure”, informează ISU Cluj.

Totodată, o femeie care prezenta simptome specifice atacului de panică a fost evaluată de către paramedicii SMURD, potrivit sursei citate.

În ultima perioadă, prezența urșilor a fost raportată în mai multe localități din județul Cluj.

Numărul urșilor evaluați în județul Cluj a crescut semnificativ în ultimii ani:

Dacă în 2022 erau evaluați 311 urși, în 2023 numărul a fost de 332, în 2024 au fost evaluați 349 urși iar în primăvara anului 2025 numărul urșilor a fost de 332. Potrivit datelor actuale, numărul exemplarelor de urși prezenți pe teritoriul județului Cluj este de 383.

Cum se explică prezența ursului în zonele locuite?

Urșii coboară adesea în zonele locuite în căutare de hrană facilă: hrănirea acestora le modifică comportamentul, astfel că mamiferele își pierd instinctul de teamă, ceea ce le transformă într-un pericol real. Hrănirea urșilor este strict interzisă și este sancționată cu amenzi drastice.

Prezența ursului în preajma localităților poate fi explicată printr-o serie de factori, precum: creșterea numărului de urși, prezența omului în habitatul specific urșilor și extinderea spațiului de activitate umană, defrișarea pădurilor și colectarea excesivă de către om a fructelor de pădure și ciupercilor, aspect ce lasă mamiferele fără hrană.

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