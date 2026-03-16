Restricții de circulație pe Valea Oltului: traficul greu, restricționat până în 15 iunie. Autovehiculele de transport persoane, exceptate.

Restricții de circulație pe Valea Oltului (DN7) în contextul lucrărilor de protecție a versanților pe sectorul dintre Râmnicu Vâlcea – Veștem. Astfel, timp de 3 luni, traficul greu va fi restricționat.

Conform Poliției Române, în perioada 17.03.2026 – 15.06.2026, în intervalul orar 08:00 - 17:30, circulația rutieră va fi interzisă pentru autovehiculele mai mari de 7.5 tone, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu.

Astfel, circulația pe DN7 va fi afectată de lucrări de protecție a versanților, în special între Căciulata și Câinenii Mari, conform Centrului Infotrafic al Poliției Române.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, restricțiile de circulație sunt temporare și vizează camioanele mai mari de 7,5t.

„Restricție temporară de circulație pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 tone.

Începând de Marți, 17 martie 2026 până Luni, 15 iunie 2026”, informează sursa citată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Restricțiile de circulație se vor aplica de Luni până Sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30 și vizează sectorul DN 7: Râmnicu Vâlcea-Boița.

Proiectul vizează creșterea siguranței participanților la trafic prin montarea de plase și bariere de retenție pe versant.

După cum arată sursa citată, sunt exceptate de la restrictie autovehiculele de transport persoane.

În perioada 16 martie – 15 iunie 2025, vor fi realizate o serie de lucrări, precum:

*Rănguire versant și îndepărtarea blocurilor de rocă

*Montarea sistemelor de protecție: plase și ancore

*Stabilizarea taluzului drumului

Rute ocolitoare pentru autovehiculele peste 7,5 t

DRDP Craiova anunță două rute ocolitoare pentru camioanele de mare tonaj:

*București → A3 → Ploiești → DN1A → Brașov → DN1 → Vestem

*București → A1 → Pitești → DN7 → Râmnicu Vâlcea → DN67 → Târgu Jiu → DN66 → Simeria

Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea și indicațiile piloților de trafic.

În vara lui 2024, circulația rutieră a fost închisă pe Valea Oltului în perioada 8 iulie – 7 august pentru desfășurarea unor lucrări esențiale la autostrada Sibiu-Pitești.

