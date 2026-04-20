Vânzările de automobile electrice au explodat pe principalele piețe europene pe fondul scumpirii carburanților

Războiul din Iran a provocat cea mai mare creștere a prețurilor la benzină din ultimii ani, iar șoferii caută alternative la motoarele cu combustie. În acest context, vânzările de automobile electrice au explodat pe principalele piețe europene.

Vânzările de automobile electrice au explodat pe principalele piețe europene pe fondul scumpirii benzinei

Vânzările de automobile complet electrice pe principalele piețe auto din Europa au crescut cu aproape o treime în primul trimestru.

Interes crescut în Europa pentru mașinile electrice pe fondul scumpirii carburanților declanșate de războiul din Iran

Războiul din Iran a provocat cea mai mare creștere a prețurilor la benzină din ultimii ani.

Înmatriculările de vehicule electrice pe baterie (BEV) pe 15 piețe europene, un indicator al vânzărilor, au crescut cu 29,4% în ritm anual în primul trimestru, ajungând la aproape 560.000 de unități, iar în luna martie au înregistrat un avans de 51,3%, depășind 240.000 de unități, conform datelor colectate luni de asociația reprezentativă E-Mobility Europe și firma de cercetare New Automotive, transmite Reuters, citată de Agerpres.ro

Scădere semnificativă a producției auto din România la început de an

Anul trecut, aceste piețe au fost responsabile pentru 94% din totalul vânzărilor de vehicule electrice pe baterie în Uniunea Europeană și țările AELS, arată datele Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), principalul organism reprezentativ al industriei auto din Europa.

„Creșterea explozivă a vânzărilor de mașini electrice în luna martie este unul dintre cele mai importante câștiguri recente ale Europei în materie de securitate energetică, într-o lună în care dependența de petrol a devenit o vulnerabilitate reală”, a declarat secretarul general al E-Mobility Europe, Chris Heron, potrivit sursei citate.

Cele două organizații au precizat că jumătatea de milion de vehicule electrice înmatriculate în trimestru a fost suficientă pentru a reduce consumul de petrol cu două milioane de barili pe an.

Creștere de peste 40% pe cele mai competitive piețe europene de vehicule electrice

Primele cinci piețe de vehicule electrice din regiune, Germania, Franța, Spania, Italia și Polonia, au înregistrat o creștere de peste 40% a vânzărilor de vehicule electrice pe baterie în acest an, se arată în raportul menționat. Se estimează că 21,2% din totalul mașinilor noi înmatriculate în UE și AELS în martie au fost electrice.

Într-un raport separat publicat la începutul lunii aprilie, New Automotive a declarat că înmatriculările de vehicule electrice pe baterie în Marea Britanie, a doua cea mai mare piață de BEV din Europa după Germania, au crescut cu 12,8% în primul trimestru, ajutate și de creșterea prețurilor la benzină și au reprezentat 22,5% din vânzările de mașini noi din Marea Britanie

