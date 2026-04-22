Prețul motorinei scade semnificativ: Ieftinire de 1,25 lei în mai puțin de o săptămână

Prețul carburanților scade semnificativ, miercuri, în benzinării. Astfel, șoferii vor plăti 8,33 lei pentru litrul de motorină, în timp ce benzina ajunge la 8.07 lei/l, cele mai reduse prețuri în Cluj.

Foto: Sergiu Tămaș - montorulcj.ro

La începutul lunii aprilie, Guvernul anunța primele măsuri pentru gestionarea crizei carburanților declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu: reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și o actualizare pe zi a prețurilor în benzinării.

Miercuri, 22 aprilie, prețul motorinei era de 8,33 lei/l în stațiile Petrom din Cluj, în timp ce benzina a ajuns la 8.07 lei/l.

Prețul motorinei scade semnificativ: Ieftinire de 1,25 lei în mai puțin de o săptămână

În mai puțin de o săptămână, prețul motorinei s-a ieftinit cu 1,25 lei.

Spre exemplu, în 15 aprilie, prețul motorinei era de 9 lei și 58 de bani pentru un litru, potrivit Monitorul Prețurilor, aplicația oficială a Consiliului Concurenței.

Al doilea cel mai mic preț este la OMV: 8,42 lei/l.

Prețuri motorină standard în Cluj-Napoca, miercuri, 22 aprilie 2026 | Sursa: aplicația Monitorul Prețurilor

Prelungirea conflictului din Iran și riscurile asociate pentru aprovizionarea globală cu petrol generează efecte tot mai vizibile asupra economiilor europene, inclusiv asupra celei românești.

Sursa: aplicația Monitorul Prețurilor

Escaladarea războiului din Iran a determinat o reacție imediată a piețelor internaționale, efectul fiind vizibil în creșterea bruscă a prețului barilului de petrol, dar și a altor produse energetice.

