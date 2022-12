Boc boicotează Austria „cu orice ocazie”: „Nu mai alimentez mașina la OMV. Trebuie să simtă că vor fi consecințe!”

Emil Boc a susținut că boicotează Austria „cu orice ocazie” pe care o are fiindcă din cauza liderilor de acolo România nu a fost admisă în spațiul Schengen.

Emil Boc boicotează Austria pentru că nu a lăsat România să intre în spațiul Schengen / Foto: Facebook - Emil Boc

Întrebat dacă boicotează Austria, Emil Boc, primarul Clujului și președintele CoR pe política de coeziune teritorială și bugetul UE, a susținut hotârât că da, „cu orice ocazie” care se ivește. Ba chiar edilul a spus că nu mai alimentează mașina la OMV, firmă austriacă, chiar dacă era benzinăria sa preferată înainte.

Boc a mărtuisit că simte personal o frustrare pentru că România nu a intrat în spațiul Schengen din cauza Austriei și spune că gesturi ca acesta nu poate să treacă fără consecințe:

„Revin încă o dată și subliniez frustrarea pe care o simt personal și pe care cred că o simt milioane de români. Eu, personal, cu tot ce pot, da! Ce ține de mine. Nu m-am mai dus să-mi alimentez mașina de unde alimentam până acum la OMV. Aveam favorit OMV. Nu mai alimentez acolo, alimentez din altă parte. Asta am făcut ca prim element. Și când mi se ivește orice ocazie. Și cu banca la Primărie, dacă nu cumpăram BCR-ul se auzea «uite cum a lăsat Boc în mâna austriecilor clădire fanion când putea să ne-o ia». Unii au interpretat-o aiurea, în altă parte. Dar cu inteligență trebuie să simtă că vor fi consecințe ale gesturilor pe care le-au făcut.

Eu personal nu am conturi la BCR sau Raiffeisen. Soția are cardul că Universitatea Babeș-Bolyai e la BCR, și acolo e decizia pe care o ia UBB-ul. Noi Primăria avem la Banca Transilvania și am avantajul că nu am, la ora asta, situație financiară cu BCR-ul. Din punctul acesta de vedere eu consider că fiecare trebuie să facă cum simte, nu poți să impui nimic”, a spus Emil Boc într-o intervenție la radio.

Boc: „Istoria se răzbună”

Totodată, Emil Boc spune că în istorie românii i-au ajutat mereu pe austrieci, însă sprijinul nu a fost reciproc. El a relatat fapte din istorie și a susținut că istoria mereu se răzbună:

„Dacă te uiți în istorie noi întotdeauna le-am oferit sprijin austriecilor. Uitați-vă la asediul asupra Vienei de la 1683, când Șerban Cantacuzino a trebuit să meargă cu trupe acolo. Dar nu s-a implicat în asediul Vienei, ba chiar le-a oferit informații și sprijin cu privire la situația trupelor otomane care au asediat Viena. Și în momentul asaltului final, ei nu au participat alături de celelalte trupe ale Imperiului Otoman și a primit recunoaștere din partea împăratului de atunci pentru că a stat alături de lumea creștină, nu alături de lumea musulmană în asediul asupra Vienei care însemna sfârșitul Europei Centrale. Românii și atunci au fost mai aproape de ei decât de lumea musulmană, sub dominația căreia se afla Țara Românească și Moldova.

La revoluția din 1848 Avram Iancu din nou a stat de partea împăratului Austriei, luptând în Munții Apuseni împotriva armatelor revoluționare maghiare și apărând poziția împăratului Austriei, care i-a promis lui Avram Iancu recunoașterea drepturilor națiunii române. După care revoluția a fost înfrântă, dar împăratul a uitat de ce i-a promis. În ciuda tuturor eforturilor făcute de Avram Iancu, națiunea nu și-a primit recunoașterea pe care o merita. Dar s-a răzbunat istoria, i-a dat dreptate lui Avram Iancu în 1918 când acel imperiu s-a prăbușit ca un castel de nisip și din mare imperiu a rămas o țărișoară mică.

Acum din nou, când țara a venit, după ce au intrat în aceeași familie europeană, s-a încredințat PETROM-ul, resursele energetice majore ale țării, s-a încredințat cea mai importantă bancă poate, a sistemului bancar românesc, tot în același parteneriat, că suntem în aceeași familie - europeană. Suntem deschiși. Dar tu vii și scoți din joben argumente să spui că acest popor, această națiune, nu are dreptul să stea în măsură egală cu tine la masă. Asemenea atitudini trebuie taxate și nu pot fi lăsate de-o parte. Dar cu inteligență, nu cu mușchi”, a spus Emil Boc.

