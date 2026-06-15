E OFICIAL! „U” Cluj a anunţat stadionul unde va juca în cupele europene dacă Cluj Arena va fi ocupată

Pentru al doilea an consecutiv, Universitatea Cluj va lua startul calificărilor în grupele cupelor europene. „Şepcile roşii” vor juca sigur meciul de pe teren propriu din primul tur al Europa League pe Cluj Arena.

Radu Constantea este președintele Universității Cluj | Foto: Radu Constantea Facebook

Necunoscuta e legată de partida din următorul tur - fie că „U” Cluj va avansa în Europa League sau va continua în Conference League.

Pentru al doilea an consecutiv, Universitatea Cluj ia startul cupelor europene, de data aceasta în turul 1 din Europa League (turul - 10 iulie, returul 17 iulie). Indiferent de tragerea la sorţi, „studenţii” vor putea evolua pe Cluj Arena.

Singura problemă e legată de locul de disputare a următorului tur, indiferent de numele competiţiei în care vor continua ardelenii, care va avea loc între 23-30 iulie. Problema va apărea dacă alb-negrii sunt nevoiţi să joace returul pe teren propriu, Cluj Arena fiind blocată la acel moment de festivalul UNTOLD.

Radu Constantea a anunţat stadionul unde vor juca pe teren propriu!

În cazul în care cel mai mare stadion al Clujului va fi indisponibil, „studenţii” nu vor juca la Sibiu, aşa cum s-a întâmplat anul trecut, ci se vor muta la Sfântu Gheorghe.

Radu Constantea a anunţat în exclusivitate pentru Prima Sport faptul că a ajuns la un acord cu oficialii celor de la Sepsi pentru ca "U" Cluj să îşi dispute la Sfântu Gheorghe meciurile de pe teren propriu, în cazul în care va fi nevoie.

„Stadionul lui Sepsi este o variantă pe care o luăm în calcul, dacă nu vom putea juca pe Cluj Arena. (S-a ajuns la un acord cu cei de la Sepsi?) Da, da, dar doar dacă nu vom juca pe Cluj Arena.

În continuare, noi ne dorim ca după tragerea la sorţi să jucăm şi manşa a doua pe Cluj Arena, indiferent dacă vorbim de turul 2 din Europa League sau Conference League.

Cei de la UEFA aveau nevoie şi de o alternativă în cazul în care jucăm returul în România, aşa că am ales varianta de la Sfântu Gheorghe. Le şi mulţumesc celor de Sepsi pe această cale, au fost extrem de cooperanţi”, a spus Radu Constantea

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