Canalizare de 1,5 mil. lei pe străzile Ghiocelului și Orizontului din Apahida. Primar Cristina Belce: „Am semnat contactul de execuție”.

Infrastuctura din Apahida va beneficia de peste 1.000 mp de rețea nouă de canalizare, printr-un proiect care vizează străzile Ghiocelului și Orizontului.

Primar Apahida, Cristina Belce: „Am semnat contractul de execuție pentru proiectul de canalizare din Apahida, care vizează străzile Ghiocelului și Orizontului” | Foto: Facebook, Cristina Belce

Anunțul a fost făcut de primarul comunei Apahida, Cristina Belce.

„Am semnat contractul de execuție pentru proiectul de canalizare din Apahida, care vizează străzile Ghiocelului și Orizontului. Continuăm investițiile în infrastructura de utilități a comunei Apahida și facem un nou pas important pentru creșterea calității vieții locuitorilor”, a anunțat Cristina Belce, luni, 15 iunie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Proiect de 1,5 mil. lei

Potrivit edilului, prin acest proiect vor fi realizați 1.250 de metri de rețea de canalizare, contribuind la extinderea și modernizarea sistemului public de canalizare din zonă.

lungime totală rețea: 1.250 m

valoarea contractului (TVA de 21% inclus): 1.526.157,27 lei

termen de execuție: 8 luni

„Această investiție reprezintă încă un pas în dezvoltarea infrastructurii comunei și în asigurarea unor servicii publice moderne pentru locuitorii din Apahida”, a conchis Cristina Belce.

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