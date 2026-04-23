Dinu Iancu-Sălăjanu, sub control judiciar. Este suspectat de corupție în atribuirea unor contracte de infrastructură.

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjeanu a fost plasat sub măsura controlului judiciar.

Președintele CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu, a fost plasat de DNA sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, este vizat de ancheta DNA într-un dosar privind suspiciuni de corupție în atribuirea și derularea contractelor de lucrări publice. Dinu Iancu-Sălăjanu este și un lider important al PNL, acesta este membru în Biroul Executiv și reprezintă Regiunea Nord-Vest.

Miercuri seara, 22 aprilie 2026, Dinu Iancu-Sălăjanu a fost la DNA Cluj.

Ancheta, aflată în desfășurare, privește fapte presupus comise în perioada 2022 până în prezent, iar potrivit procurorilor, suspiciunile se referă la infracțiuni de corupție și fapte asimilate acestora, dar și la operațiuni de spălare a banilor.

69 de percheziții în mai multe județe și în Capitală

În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanțele competente, anchetatorii au descins în nu mai puțin de 69 de locații din România. Perchezițiile au loc în județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași, dar și în municipiul București.

Percheziții la CJ Sălaj

Ancheta DNA s-a extins și în județul Sălaj, unde procurorii au efectuat percheziții la sediul Consiliului Județean.

„La sediul Consiliului Județean au loc verificări efectuate de către organele de cercetare. Instituția noastră manifestă o deschidere totală și colaborează pe deplin cu autoritățile, punându-le la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru bunul mers al anchetei. Vă asigurăm că activitatea administrativă a instituției se desfășoară în parametri normali”, a spus ieri, 22 aprilie 2026, președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, conform monitoruldesalaj.ro.

Dosar amplu, cu ramificații în mai multe județe

Ancheta DNA vizează suspiciuni de corupție în atribuirea unor contracte publice, dosarul având ramificații atât în Bistrița-Năsăud, cât și în Sălaj. În acest context, au avut loc percheziții la instituții publice și firme implicate în derularea lucrărilor.

Cercetările sunt în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească amploarea implicării persoanelor și firmelor vizate în acest dosar.

CITEȘTE ȘI: