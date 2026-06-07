România câștigă primul meci din noul mandat al lui Hagi. Tricolorii au învins Țara Galilor cu 2-1 pe Stadionul Steaua

Naționala României a obținut prima victorie de la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică, după ce a învins Țara Galilor cu scorul de 2-1, sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua din București, într-un meci de pregătire.

România câștigă primul meci din noul mandat al lui Hagi / Foto: FRF.ro

Conform Agerpres.ro, tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Florinel Coman și Adrian Rus, după un meci în care au avut mai multe ocazii importante și un gol anulat controversat încă din prima repriză. Prima ocazie importantă a partidei le-a aparținut oaspeților. Brennan Johnson a șutat din unghi în minutul 14, însă Otto Hindrich a intervenit salvator. România a răspuns prin Tudor Băluță, al cărui șut a fost respins de Danny Ward în minutul 22.

În mai puțin de 5 minute, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac și a trimis mingea în plasă cu un șut de la marginea careului. Reușita a fost însă anulată pentru un presupus ofsaid, decizie contestată în condițiile în care partida nu a beneficiat de arbitraj video. Atacantul României a mai avut o oportunitate importantă până la pauză, iar Nicolae Stanciu a trecut și el pe lângă deschiderea scorului dintr-o lovitură liberă executată de la aproximativ 18 metri.

Coman a deschis scorul. Rus a adus victoria

Naționala pregătită de Gheorghe Hagi a început mai bine repriza secundă și a reușit să deschidă scorul în minutul 52. Darius Olaru a centrat în fața porții, iar Florinel Coman a trimis mingea în plasă din apropiere pentru 1-0.

Avantajul tricolorilor nu a durat însă foarte mult. În minutul 64, Daniel James a centrat în careu, iar David Brooks a profitat de o nesincronizare în defensiva României și a restabilit egalitatea. Mai mult, galezii au fost aproape să întoarcă rezultatul în minutul 75, însă Ștefan Târnovanu a avut o intervenție excelentă la șutul lui Lewis Koumas.

După câteva ocazii ratate de Denis Drăguș, România a reușit să dea lovitura cu zece minute înainte de final. În minutul 80, Adrian Rus a marcat cu capul în urma unui corner executat din partea stângă, stabilind scorul final, 2-1.

Fundașul putea reuși chiar dubla câteva minute mai târziu, însă portarul Danny Ward a respins o nouă lovitură de cap periculoasă. În finalul partidei, Rus a avut și o intervenție decisivă în defensivă, blocând un șut al lui Koumas după ce Târnovanu ieșise din poartă.

Prima victorie pentru Hagi

Succesul cu Țara Galilor este prima victorie obținută de România în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi ca selecționer. Tricolorii veneau după remiza, 1-1, obținută în deplasare cu Georgia și vor reveni în toamnă în competițiile oficiale.

Următoarele meciuri ale României vor avea loc în Liga Națiunilor, unde echipa națională va întâlni Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia în luna septembrie și la începutul lunii octombrie.

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