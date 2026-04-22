Directorul DIMEX, Daniel Scurtu, audiat trei ore la DNA Cluj în dosarul de corupție care zguduie Consiliile Județene Sălaj și Bistrița-Năsăud
Unul dintre directorii companiei DIMEX Company 2000, Daniel Scurtu, a fost audiat miercuri la sediul DNA din Cluj-Napoca.Unul dintre directorii companiei DIMEX Company 2000, Daniel Scurtu, a fost audiat miercuri la sediul DNA din Cluj-Napoca. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro
Unul dintre directorii companiei bistrițene DIMEX Company 2000, Daniel Scurtu, a fost audiat miercuri la sediul DNA din Cluj-Napoca, în dosarul de corupție și spălare de bani care vizează conducerea Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.
Scurtu a petrecut aproximativ trei ore în sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde s-a prezentat însoțit de 2 avocați. Avocați care îl reprezintă pe Daniel Scurtu sunt: Călin Todea și Florin Mircea.
La ieșire, acesta a declarat că a fost audiat în calitate de martor și a subliniat că a venit din proprie inițiativă.
„Am venit, nu am fost adus”, a spus acesta, evitând să ofere detalii suplimentare despre anchetă.
Întrebat despre motivul prezenței sale la DNA, directorul DIMEX a precizat că audierile ar avea legătură cu lucrări realizate de compania sa în județul Sălaj, însă a refuzat să comenteze mai mult: „Vă rog să înțelegeți, nu pot să spun mai multe”.
Dosar amplu, cu ramificații în mai multe județe
Ancheta DNA vizează suspiciuni de corupție în atribuirea unor contracte publice, dosarul având ramificații atât în Bistrița-Năsăud, cât și în Sălaj. În acest context, au avut loc percheziții la instituții publice și firme implicate în derularea lucrărilor.
Surse indică faptul că și reprezentanți ai companiei Frasinul ar urma să fie audiați la DNA Cluj, în legătură cu contracte vizate de anchetatori.
Cercetările sunt în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească amploarea implicării persoanelor și firmelor vizate în acest dosar.
