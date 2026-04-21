Percheziții în Cluj într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu. Un funcționar a fost reținut.

Percheziții în Cluj într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu. Un funcționar a fost reținut.

Marți, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în județele Cluj și Bistrița-Năsăud, precum și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla.

Activitățile au fost desfășurate într-o cauză ce vizează săvârșirea infracțiunii de delapidare și a două infracțiuni de abuz în serviciu.

„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în perioada 2024–2025, un bărbat de 62 de ani, funcționar din cadrul unei instituții, care deținea atribuții de management, administrare și gestionare a bunurilor aparținând unei unități administrativ-teritoriale din comuna Sic, județul Cluj, ar fi utilizat, în mod nelegal și în interes personal, bunuri și servicii achiziționate din fonduri publice, prin procedura de achiziție directă”, se arată în informarea publicată marți de IPJ Cluj.

Contracte „aranjate” pentru întreținerea și modernizarea drumurilor

De asemenea, în perioada 2025–2026, acesta ar fi eludat în mod deliberat cadrul legal aplicabil achizițiilor publice, încălcând principiile transparenței, concurenței și utilizării eficiente a fondurilor publice.

„În concret, lucrările constând în reparații și asfaltări de drumuri de interes local din comuna respectivă, ar fi fost fragmentate și contractate separat, deși constituiau, în mod obiectiv, o singură achiziție, această practică având ca efect evitarea procedurilor legale și favorizarea unui operator economic”, menționează Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

În baza probatoriului administrat, față de persoana în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Totodată, în cadrul aceleiași cauze, cel de-al doilea mandat de aducere a fost pus în executare față de o altă persoană, respectiv un bărbat de 64 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, în calitate de reprezentant legal al unei societăți comerciale, în contextul verificărilor privind atribuirea și derularea contractelor menționate.

Prejudiciul cauzat urmează a fi stabilit cu exactitate pe parcursul cercetărilor.

CITEȘTE ȘI: