Vacanța mare bate la ușă. Când intră elevii în vacanță și când începe noul an școlar

Finalul anului școlar 2025-2026 se apropie, iar pentru elevi urmează cea mai lungă pauză din calendarul educațional.

Vacanța mare bate la ușă. Când intră elevii în vacanță și când începe noul an școlar / Foto: Primăria Cluj-Napoca- Facebook

Conform structurii aprobate de Ministerul Educației, vacanța de vară începe în a doua parte a lunii iunie și se întinde până la începutul lunii septembrie, notează digi24.ro.

Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de cursuri va fi vineri, 19 iunie 2026. Începând de sâmbătă, 20 iunie, aceștia intră oficial în vacanța de vară, care se va încheia duminică, 6 septembrie.

Astfel, elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal care nu se află în ani terminali vor avea la dispoziție aproximativ 11 săptămâni de vacanță. Cu toate acestea, există și excepții, cum ar fi elevii care susțin examene naționale, care vor termina cursurile mai devreme pentru a avea timp să se pregătească pentru probele oficiale. Absolvenții claselor a XII-a, precum și elevii din clasa a XIII-a seral și cu frecvență redusă, au încheiat cursurile pe 5 iunie 2026. Pentru aceștia, vacanța a început din 6 iunie, urmând perioada dedicată examenului de Bacalaureat.

De asemenea, și elevii claselor a VIII-a beneficiază de un program diferit. Aceștia termină cursurile pe 12 iunie și intră în vacanță din 13 iunie, înaintea probelor Evaluării Naționale. În schimb, elevii din învățământul profesional și liceal tehnologic vor rămâne la școală mai mult timp. Pentru ei, anul școlar se încheie pe 26 iunie, după parcurgerea celor 37 de săptămâni de cursuri prevăzute de calendarul școlar.

Când se întorc elevii în bănci

După aproape două luni și jumătate de vacanță, elevii vor reveni la cursuri luni, 7 septembrie 2026, data stabilită pentru debutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, noul an școlar va avea pentru majoritatea elevilor o durată de 36 de săptămâni și se va încheia pe 18 iunie 2027.

Până atunci însă, elevii se pregătesc pentru cea mai așteptată perioadă a anului: vacanța de vară.

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