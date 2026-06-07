Hagi, după victoria României cu Țara Galilor: „La echipa națională trebuie să fim pragmatici!”

Selecționerul Gheorghe Hagi s-a declarat mulțumit după victoria obținută de România în fața Țării Galilor, scor 2-1, într-un meci amical disputat pe Stadionul Steaua.

Selecționerul Gheorghe Hagi s-a declarat mulțumit după victoria obținută de România în fața Țării Galilor, scor 2-1, într-un meci amical disputat pe Stadionul Steaua. Foto: IONUT ANGHEL (C) / AGERPRES FOTO

La conferința de presă de după meci, Gheorghe Hagi a afirmat că naționala are nevoie de astfel de rezultate pentru a crește din punct de vedere mental și pentru a căpăta încredere.

Tehnicianul consideră că succesul le oferă încredere jucătorilor înaintea debutului în noua ediție a Ligii Națiunilor și le-a transmis că rezultatele trebuie să fie prioritatea principală la echipa națională, conform Agerpres.ro.

Hagi: „Victoria contează”

„Această victorie ne dă încredere, aduce bucurie și fericire. Eu le-am spus că la echipa națională trebuie să fim pragmatici. Trebuie să producem rezultate. Ca să mulțumești lumea trebuie să ai succes, victoria contează”, a declarat selecționerul.

Hagi a subliniat că România nu a atins încă nivelul dorit, însă consideră că echipa se află pe drumul cel bun.

Prima victorie din al doilea mandat

Naționala României s-a impus cu scorul de 2-1 în fața Țării Galilor, obținând astfel primul succes din al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică. Florinel Coman a deschis scorul în minutul 52, David Brooks a egalat pentru oaspeți în minutul 64, iar Adrian Rus a adus victoria tricolorilor în minutul 80.

Anterior, România remizase cu Georgia, scor 1-1, la Tbilisi.

Mesaj pentru Florinel Coman

Selecționerul a vorbit și despre situația lui Florinel Coman, despre care consideră că are nevoie de mai multe minute la nivel de club. „Trebuie să își găsească echipă și să joace. Este un jucător important pentru echipa națională și are un talent deosebit. Ar fi păcat să ne pierdem un asemenea jucător”, a afirmat Hagi.

Urmează meciurile oficiale

Pentru România urmează partidele din Liga Națiunilor, considerate de selecționer adevăratele teste ale echipei. Tricolorii vor întâlni Suedia în deplasare pe 25 septembrie, Bosnia-Herțegovina pe teren propriu pe 28 septembrie, Polonia în deplasare pe 2 octombrie și din nou Suedia, acasă, pe 5 octombrie.

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