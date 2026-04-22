Percheziții DNA la președinții CJ Sălaj și Bistrița-Năsăud. Dinu Iancu Sălăjanu (PNL) și Radu Moldovan (PSD), suspectați de corupție în atribuirea unor contracte de infrastructură.

Procurorii DNA Cluj investighează Dimex 2000, Dimex Construcții și Frasinu SRL în dosarul achizițiilor suspecte de la Consiliile Județene Sălaj și Bistrița-Năsăud

Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, și Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, sunt vizați de ancheta DNA într-un dosar privind suspiciuni de corupție în atribuirea și derularea contractelor de lucrări publice. | Foto: Facebook Radu Moldova, Dinu Iancu Sălăjan

O amplă operațiune DNA vizează suspiciuni de corupție în contracte de lucrări publice derulate din 2022 până în prezent, la nivelul județelor Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Ancheta, aflată în desfășurare, privește fapte presupus comise în perioada 2022 până în prezent, iar potrivit procurorilor, suspiciunile se referă la infracțiuni de corupție și fapte asimilate acestora, dar și la operațiuni de spălare a banilor.

69 de percheziții în mai multe județe și în Capitală

În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanțele competente, anchetatorii au descins în nu mai puțin de 69 de locații din România. Perchezițiile au loc în județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași, dar și în municipiul București.

Potrivit DNA, sunt vizate atât sedii ale unor instituții publice, cât și domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor operatori economici implicați în derularea contractelor publice.

Descinderi la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și la domiciliul președintelui Radu Moldovan

Conform bistrițeanul.ro, procurorii DNA au efectuat percheziții inclusiv la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, dar și la domiciliul președintelui instituției, Radu Moldovan.

Sediul CJ Bistrița-Năsăud în contextul perchezițiilor realizate sub coordonarea DNA. | Foto: bistrițeanul.ro

În unele locații, activitatea a fost suspendată temporar, iar documente au fost ridicate pentru verificări.

Potrivit unor surse judiciare, percheziții ar avea loc și la patru firme: Frasinu, Dimex 200 SRL, Stargate și Dimex Construcții. Cele patru firme au activități de construcții și de prelucrare a lemnului. În cazul Frasinu, este vizat patronul firmei, conform stiripesurse.ro.

Radu Moldovan, Președintele CJ Bistrița, surprins în timpul perchezițiilor de la locuința sa. | Foto: bistrițeanul.ro

Percheziții la CJ Sălaj

Ancheta DNA s-a extins și în județul Sălaj, unde procurorii efectuează percheziții la sediul Consiliului Județean.

„La sediul Consiliului Județean au loc verificări efectuate de către organele de cercetare.

Instituția noastră manifestă o deschidere totală și colaborează pe deplin cu autoritățile, punându-le la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru bunul mers al anchetei.

Vă asigurăm că activitatea administrativă a instituției se desfășoară în parametri normali”, a transmis președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, conform monitoruldesalaj.ro.

Percheziții și în Franța, prin ordin european de anchetă

Cazul depășește granițele României. Procurorii au anunțat că, în paralel cu descinderile din țară, sunt efectuate percheziții domiciliare și pe teritoriul Franței, în baza unui ordin european de anchetă.

Suspiciuni legate de contracte publice la consilii județene

Conform comunicatului oficial, ancheta vizează în mod direct achizițiile de lucrări de utilitate publică derulate la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Procurorii verifică modul în care au fost atribuite contractele, respectarea procedurilor legale și posibile înțelegeri între funcționari publici și operatori economici.

În astfel de cazuri, suspiciunile de corupție pot include luare și dare de mită, trafic de influență, dar și alte mecanisme prin care fondurile publice ar fi fost deturnate sau gestionate fraudulos.

Ancheta este în desfășurare

Reprezentanții DNA au transmis că, în acest moment, nu pot oferi detalii suplimentare despre persoanele vizate sau despre eventuale măsuri dispuse, subliniind că ancheta este în curs. „Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, au transmis procurorii.

În funcție de rezultatele perchezițiilor și de probele administrate, urmează să fie stabilite eventuale puneri sub acuzare sau alte măsuri procesuale.

