Două persoane, reținute de DNA Cluj în dosarul de corupție care vizează Consiliile Județene Sălaj și Bistrița-Năsăud

Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Administratorul public al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Florin Moldovan, și directorul executiv al Direcției Investiții, Drumuri Județene, Ciprian Ceclan-Oprea, au fost reținuți pentru 24 de ore de procurorii DNA din Cluj-Napoca, într-un dosar de corupție care vizează atribuirea unor contracte publice.

Cei doi au fost aduși la sediul DNA cu duba Jandarmeriei, alături de Rodica Botiș, specialist în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Dacă aceasta din urmă a fost lăsată să plece în libertate după audieri, Moldovan și Ceclan-Oprea au rămas mai mult timp în sediul instituției și au fost ulterior reținuți pentru 24 de ore.

Florin Moldovan este reprezentat de către avocatul Ciprian Păun. Potrivit procedurii, procurorul de caz urmează să decidă dacă va solicita instanței luarea unei măsuri preventive.

Documente ridicate la percheziții și aduse la DNA Cluj. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

CITEȘTE ȘI:

Percheziții în mai multe județe

Ancheta procurorilor anticorupție vizează fapte de corupție și infracțiuni asimilate, inclusiv spălare de bani, comise în perioada 2022–prezent, în contextul unor lucrări de utilitate publică derulate la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Direcția Națională Antiorupție, Serviciul Teritorial Cluj. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

În cursul zilei de 22 aprilie 2026, anchetatorii au efectuat nu mai puțin de 69 de percheziții domiciliare în județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași, dar și în municipiul București. Au fost vizate atât sediile unor instituții publice, cât și locuințele unor persoane fizice și sediile unor firme implicate în derularea contractelor.

De asemenea, în baza unui ordin european de anchetă, percheziții au avut loc și pe teritoriul Franței.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: