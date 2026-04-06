„Planul B”: constituirea armatei europene. Băsescu: „Să nu mai fim dependenți de un om instabil, cum este Trump”

Fostul președinte Traian Băsescu vorbește despre urgența unui „plan B”: realizarea armatei europene.

Fostul președinte Traian Băsescu vorbește despre urgența unui „plan B": realizarea armatei europene

În contextul nemulțumirilor lui Donald Trump cu privire la partenerii NATO și solicitarea expresă de deblocare a strâmtorii Ormuz, fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, susține că planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei Europene, astfel încât să nu mai fim dependenţi de un om instabil cum este Trump.

Fostul șef de stat a semnalat că România ar putea dezvolta trilaterala România-Polonia-Turcia, proiect cu impact regional de apărare inițiat în timpul mandatului său prezidențial.

„Planul B”: constituirea armatei europene. Băsescu: „Să nu mai fim dependenți de un om instabil, cum este Trump”

„Planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei Europene, care să fie un partener al NATO, dar să nu mai fim dependenți de un om instabil, cum este Trump. El e gata să vândă Europa lui Putin. Pentru el e mai important Putin. Când pe Putin îl primește pe covor roșu, despre aliații europeni tradiționali ai Statelor Unite vorbește foarte urât și încearcă să discrediteze capacitatea de a se apăra a statelor Uniunii Europene”, a afirmat duminică seara, la TVR Info, fostul șef de stat Traian Băsescu.

Pe de altă parte, Iranul nu poate avea arma nucleară:

„Rămânem în această dilemă cu un Iran care, dacă iese victorios acum, victorios înseamnă cu strâmtoarea Ormuz închisă și cu tot Orientul Mijlociu în flăcări – asta e victoria Iranului – dacă reușește, vom avea o mare problemă. Vom avea un Iran deținător de armă nucleară în 3-5 ani”.

În același timp, Băsescu a menționat că Trump nu înțelege că ţări democratice ca cele europene nu au un preşedinte care face ce vrea el.

„Ce nu înțelege Trump este că țări democratice ca cele europene nu au un președinte care face ce vrea el. Statele Unite tolerează un astfel de președinte. În Europa te leagă pe loc. Arătați-mi un președinte din Europa care ar putea să spună armatei lui, hai, la avioane, la camioane și plecăm să fim frații lui Trump să atacăm Iranul. Nu se poate”, a explicat fostul președinte ale României, potrivit sursei citate.

Traian Băsescu a pledat pentru alianțele de tip regional:

„Trebuie să facem alianţe regionale chiar între state NATO. Nu văd de ce România n-ar dezvolta o iniţiativă pe care am creat-o în timpul mandatului, trilaterala România-Polonia-Turcia. Şi ne putem apăra regional”, a mai spus fostul președinte.

